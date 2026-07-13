Thuyền trưởng canô lật khiến 15 du khách thiệt mạng ở Phú Quốc bị tạm giữ

Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ ông Nguyễn Hồng Hải được Công an tỉnh An Giang đưa ra sau một ngày canô chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên, hướng dẫn viên, gặp nạn gần Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc.

Tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ (13 nam, 2 nữ) tử vong, 21 người được cứu sống.

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tài công Hải có hành vi vi phạm quy định của pháp luật, song chưa công bố cụ thể.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra làm việc với các thuyền viên có liên quan đến vụ chìm canô tại Phú Quốc. Ảnh: Dương Đông

Canô du lịch của Công ty Ocean Pearl Island chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thành viên tổ lái, tiếp viên bị lật trên vùng biển gần Hòn Mây Rút Ngoài, khi đang trên đường về cảng An Thới.

Lực lượng biên phòng, công an, quân đội cùng nhiều tàu cá và người dân khẩn trương cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ.

Tối hôm qua, Thủ tướng đã giao tỉnh An Giang chủ trì khắc phục hậu quả, đánh giá nguyên nhân; Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm; Bộ Xây dựng rà soát công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn tương tự. Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trưa 12/7 cho biết 15 du khách được cứu trong vụ lật canô ở Phú Quốc đã hoàn tất điều trị, xuất viện và đang được hỗ trợ hồi hương, dự kiến bay về nước trong hôm nay. Trong hai ca nguy kịch, một người cũng đã xuất viện và đang được hỗ trợ về nước, người còn lại tiếp tục điều trị tại Phú Quốc.

Ông Trần Minh Khoa (thứ 2 từ phải qua), Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, thăm các du khách trong vụ lật canô, tối 11/7. Ảnh: Đình Văn

Tác giả: Ngọc Tài - Dương Đông - Thanh Danh

Nguồn tin: vnexpress.net