Tiệc sinh nhật đầy cảm xúc của Messi tại World Cup 2026

Lionel Messi vừa chia sẻ đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày sinh nhật tuổi 39 của mình cùng đội tuyển Argentina. Siêu sao Nam Mỹ hiện đang cùng ĐT nước nhà tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Mỹ.

Dù toàn đội vẫn đang trong guồng quay chuẩn bị cho trận đấu với Jordan, các cầu thủ Argentina và Ban huấn luyện vẫn dành thời gian để tổ chức một buổi sinh nhật ấm cúng cho thủ quân huyền thoại.

Đây không chỉ là một bữa tiệc đơn thuần, mà còn là khoảnh khắc cho thấy sự gắn kết đặc biệt giữa Messi và tập thể Argentina.

Trong đoạn video được Messi đăng tải, các tuyển thủ Argentina xuất hiện với những chiếc áo thun đặc biệt do Adidas thiết kế riêng. Điểm nhấn của mẫu áo này là hình ảnh của từng cầu thủ cùng Messi, kèm theo thông điệp ý nghĩa ở mặt sau.

Món quà giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy khiến ngày sinh nhật của Messi trở nên đặc biệt hơn trong bối cảnh anh vẫn đang cùng đội tuyển quốc gia cạnh tranh tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Kèm theo video, Messi gửi lời cảm ơn đầy xúc động tới người hâm mộ trên toàn thế giới. Anh viết: “Cảm ơn đất nước của tôi và toàn thế giới vì rất nhiều lời chúc mừng. Mỗi năm, các bạn lại khiến tôi bất ngờ hơn và xúc động nhiều hơn. Cảm ơn gia đình và bạn bè của tôi, những người luôn ở bên cạnh tôi”.

Đặc biệt, Messi cũng dành lời tri ân cho các đồng đội ở đội tuyển Argentina: “Và cảm ơn các đồng đội vì món quà rất đặc biệt này. Được sống trong những khoảnh khắc như thế này và chia sẻ chúng cùng tất cả các bạn là một niềm hạnh phúc rất lớn. Thật tuyệt vời khi bước ra thi đấu trước bất kỳ đối thủ nào, với cảm giác rằng tôi luôn có các bạn ở bên cạnh”.

Ở tuổi 39, Messi không chỉ tiếp tục là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Argentina, mà còn là thủ lĩnh tinh thần trong phòng thay đồ. (Ảnh: Goal).

Những chia sẻ của Messi nhanh chóng tạo nên làn sóng cảm xúc trong cộng đồng người hâm mộ. Ở tuổi 39, Messi không chỉ tiếp tục là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Argentina, mà còn là thủ lĩnh tinh thần trong phòng thay đồ. Những cái ôm, nụ cười và sự trân trọng từ đồng đội cho thấy vị thế đặc biệt của anh trong tập thể đội tuyển.

Sinh nhật tuổi 39 của Messi diễn ra giữa bối cảnh World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Với Argentina, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình bảo vệ vị thế của nhà đương kim vô địch. Nhưng những giây phút thoải mái như thế này sẽ là một liều thuốc tinh thần cực kỳ hữu hiệu cho một chiến dịch dài hơi như World Cup 2026.

Tác giả: Phan Bùi Quốc Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn