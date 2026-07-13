Lùm xùm của Louis Phạm trước vụ lộ clip nhạy cảm

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin TikToker Louis Phạm (Phạm Như Phương) bị phát tán clip nhạy cảm. Chỉ trong thời gian ngắn, từ khóa tên của cô nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng.

Ngay trong đêm, Louis Phạm mở livestream xác nhận nhân vật xuất hiện trong đoạn clip là mình và bạn trai. Theo cô, những hình ảnh này được cả hai tự quay cách đây khoảng 4 năm trong thời gian yêu nhau, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện và dành cho mục đích cá nhân.

Louis Phạm livestream nói về clip nhạy cảm.

Nữ TikToker khẳng định bản thân không làm điều gì trái pháp luật hay trái đạo đức bởi đây là đời sống riêng tư. Cô cho rằng mình là nạn nhân khi dữ liệu cá nhân có thể đã bị xâm nhập từ tài khoản iCloud hoặc bị người khác phát tán. Louis Phạm cho biết đã nhờ cơ quan chức năng và luật sư vào cuộc để xử lý những cá nhân phát tán, lan truyền các đoạn clip này.

"Đến giờ mình vẫn nói rằng mình không làm gì sai. Mình đã mời cơ quan chức năng vào cuộc. Mình là nạn nhân", Louis Phạm chia sẻ trong buổi livestream.

Trước vụ việc lần này, Louis Phạm từng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội vì những ồn ào liên quan đến hoạt động cá nhân sau khi giải nghệ thể dục dụng cụ và chuyển hướng làm nhà sáng tạo nội dung.

Năm 2024, cô vướng tranh cãi liên quan đến việc quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Thời điểm đó, Louis Phạm đăng ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản nhưng che phần số tiền, khiến nhiều người suy đoán mức quyên góp cao hơn thực tế.

Sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê tiếp nhận tiền ủng hộ, cư dân mạng đối chiếu thông tin và cho rằng số tiền Louis Phạm chuyển là 500.000 đồng. Trước phản ứng của dư luận, cô đăng tâm thư xin lỗi, thừa nhận hành động của mình là thiếu chín chắn và rút ra bài học cho bản thân.

"Cá nhân em, đây có lẽ là bài học lớn nhất cuộc đời, là vết nhơ không bao giờ em quên suốt quãng đời còn lại. Em sẽ luôn khắc ghi trong lòng để sau này tuyệt đối không tạo ra hành động dại dột như thế nữa", Louis Phạm viết.

Louis Phạm lên tiếng về vụ phông bạt.

Bên cạnh đó, Louis Phạm cũng nhiều lần bị cư dân mạng bàn luận về các bài đăng trên mạng xã hội. Trong đó có những tranh cãi liên quan đến hình ảnh số dư tài khoản, việc sử dụng hình ảnh đồ hiệu hay phong cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Những sự việc này từng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm 2025, Louis Phạm tiếp tục gây chú ý bởi ồn ào đời tư khi xuất hiện đoạn clip thân mật với một chàng trai khác, trong khi trước đó cô đã công khai bạn trai. Khi nhận được nhiều bình luận chất vấn từ cư dân mạng, Louis Phạm phản hồi: "Tui đã cưới bao giờ đâu".

Liên tiếp vướng những tranh cãi trong vài năm trở lại đây, Louis Phạm nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Mỗi động thái của cô đều thu hút lượng lớn sự chú ý, đồng thời kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Tác giả: A Ly

Nguồn tin: phunumoi.net.vn