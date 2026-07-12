Tại sao người Nhật uống bia nhiều nhưng bụng không to?

Tại sao người Nhật uống bia nhiều nhưng lại hiếm khi có “bụng bia”? Đây là điều khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi văn hóa uống bia sau giờ làm ở Nhật rất phổ biến. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy phần lớn họ vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng. Bí quyết không nằm ở việc họ “không béo”, mà ở cách họ sống và kiểm soát bản thân mỗi ngày.

Khẩu phần ăn cân bằng, ít dầu mỡ

Dù có uống bia, người Nhật lại sở hữu chế độ ăn rất lành mạnh. Trong bữa ăn hàng ngày, họ ưu tiên cá, rau xanh, rong biển, đậu phụ và các món hấp, luộc thay vì chiên rán.

hi uống bia, họ cũng không ăn kèm những món nhiều dầu mỡ như thịt chiên hay đồ ăn nhanh, mà thường chọn sashimi, cá nướng, đậu nành hoặc dưa muối. Chính việc kiểm soát tổng lượng calo nạp vào cơ thể giúp họ hạn chế tích mỡ, đặc biệt là mỡ bụng.

Dù có uống bia, người Nhật lại sở hữu chế độ ăn rất lành mạnh. Ảnh minh họa.

Nguyên tắc ăn uống “chỉ no 80%”

Một thói quen nổi tiếng của người Nhật là “hara hachi bu” – ăn đến khi cảm thấy khoảng 80% no thì dừng lại. Điều này giúp cơ thể không bị quá tải năng lượng.

Khi uống bia, họ cũng không uống liên tục mà thường ăn xen kẽ, trò chuyện và uống chậm rãi. Nhờ vậy, lượng calo từ bia không bị tích tụ quá nhiều như kiểu uống nhanh, uống nhiều trong thời gian ngắn.

Vận động mỗi ngày một cách tự nhiên

Người Nhật không nhất thiết phải tập gym cường độ cao, nhưng họ lại vận động rất đều đặn. Việc sử dụng tàu điện, xe buýt khiến họ phải đi bộ nhiều hơn trong ngày.

Từ việc đi ra ga, chuyển tàu, đến đi bộ về nhà, tất cả đều góp phần đốt cháy năng lượng dư thừa. Thói quen này tưởng nhỏ nhưng lại có tác dụng lớn trong việc giữ vòng eo thon gọn.

Ý thức giữ gìn vóc dáng rất cao

Trong xã hội Nhật, việc tăng cân, đặc biệt là béo bụng, thường không được đánh giá cao. Nhiều công ty còn tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, đo vòng eo và khuyến khích nhân viên giữ cân nặng hợp lý. Chính áp lực tích cực này khiến mỗi người đều có ý thức kiểm soát bản thân, không để việc uống bia ảnh hưởng đến ngoại hình và sức khỏe.

Uống bia có chừng mực, không “quá đà”

Người Nhật uống bia chủ yếu để giao tiếp, thư giãn sau giờ làm, chứ không phải để say xỉn. Các buổi nhậu thường diễn ra có kiểm soát và kết thúc đúng lúc. Họ không duy trì việc uống quá nhiều mỗi ngày, mà chỉ uống trong những dịp nhất định. Việc này giúp hạn chế lượng cồn và calo tích lũy lâu dài.

Uống bia có chừng mực, không “quá đà”. Ảnh minh họa.

Hệ tiêu hóa khỏe nhờ thực phẩm truyền thống

Người Nhật thường xuyên sử dụng các thực phẩm lên men như miso, natto, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Khi hệ tiêu hóa khỏe, quá trình trao đổi chất cũng tốt hơn, giảm nguy cơ tích tụ mỡ.

Ngoài ra, họ cũng có thói quen ngủ đủ giấc, ít thức khuya – yếu tố quan trọng giúp cân bằng hormone và kiểm soát cân nặng.

Lối sống kỷ luật là yếu tố cốt lõi

Yếu tố quan trọng nhất không phải là bia, mà là lối sống. Người Nhật rất kỷ luật trong ăn uống, sinh hoạt và làm việc. Họ biết cân bằng giữa việc tận hưởng và kiểm soát. Nhờ vậy, dù vẫn uống bia thường xuyên, họ vẫn duy trì được cơ thể khỏe mạnh và ít mỡ bụng.

Tóm lại, việc người Nhật uống bia nhiều nhưng không có “bụng bia” không phải là điều may mắn hay do cơ địa đặc biệt, mà là kết quả của một lối sống khoa học và kỷ luật.

Đây cũng là bài học đáng tham khảo: không cần kiêng tuyệt đối, chỉ cần biết điều chỉnh hợp lý, bạn vẫn có thể vừa tận hưởng cuộc sống vừa giữ được vóc dáng cân đối.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn