Hồ Văn Cường ở tuổi 23

Trên kênh YouTube cá nhân, Hồ Văn Cường mới đây chia sẻ một vlog ghi lại cuộc sống thường ngày. Thời gian ở nhà, Hồ Văn Cường dành thời gian chăm sóc khu vườn ở ban công, nơi anh trồng một số loại rau, cây ăn trái.

Trong video, Hồ Văn Cường hào hứng tưới nước, vừa khoe những loại cây như bạc hà, dưa leo, xoài, cóc, ổi... mà anh tự tay trồng hoặc được người hâm mộ tặng. Do không gian ban công không rộng, ca sĩ phải thiết kế thêm chậu ốp tường để tối ưu diện tích. Nhiều cây ăn trái trong vườn nhờ được chăm sóc tốt mà sai trĩu quả.

"Bình thường không phải đi làm tôi sẽ dành thời gian cho sở thích của mình là trồng cây. Bởi vì tôi là chàng trai yêu thiên nhiên, thích cây cối", giọng ca Còn thương rau đắng mọc sau hè chia sẻ. Anh tiết lộ thời gian đầu chưa có kinh nghiệm làm vườn nên giàn bầu mình trồng không ra trái. Sau khi học hỏi người quen, anh đã trồng lại và khoe giàn bầu đậu được nhiều quả.

Hồ Văn Cường khoe căn vườn tự tay mình chăm sóc. Ảnh: FBNV.

Nam ca sĩ cũng tự tay chế biến món ăn từ chính vườn rau ở ban công nhà. Trên kênh TikTok, Hồ Văn Cường xác nhận căn nhà này là anh mua được sau nhiều năm làm việc. Căn nhà ở TP.HCM, được Hồ Văn Cường mua vào hồi giữa năm 2025. Trong những buổi livestream kết nối với khán giả, nam ca sĩ thi thoảng vẫn chia sẻ về hình ảnh căn nhà mới, nơi anh đang sinh sống cùng gia đình.

Trước đó, gia đình Hồ Văn Cường sống chung trong một căn hộ cho thuê ở phường Gò Vấp. Nam ca sĩ là trụ cột kinh tế của cả gia đình.

Hiện tại, Hồ Văn Cường đang học năm cuối ngành marketing tại Đại học Hoa Sen. Anh cho biết sẽ hạn chế nhận show và chỉ góp mặt trong một số sự kiện chọn lọc, để tập trung cho việc hoàn thành chương trình học.

Hồ Văn Cường, sinh năm 2003, được khán giả chú ý khi tham gia Vietnam Idol Kids 2016. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, anh đã vượt qua nhiều thí sinh mạnh để giành ngôi vị quán quân.

Tác giả: Hoàng Nhi

Nguồn tin: znews.vn