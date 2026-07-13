Cháy nhà hàng ở Thái Lan, ít nhất 27 người chết

Đám cháy bùng phát tại nhà hàng Na Ladprao ở phía bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan lúc 0h02 hôm nay, khi có nhiều người bên trong. Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa Thái Lan nói rằng lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy sau khoảng nửa giờ.

Video được công bố cho thấy ngọn lửa dữ dội và khói thoát ra từ cửa trước của nhà hàng Na Ladprao, trong lúc mọi người cố gắng thoát thân. Trong hình ảnh hiện trường sau đó, nội thất tại nhà hàng đã bị hư hại và bàn ghế cháy đen.

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Hỏa hoạn tại nhà hàng Na Ladprao ở Bangkok, Thái Lan sáng 13/7. Video: Thai Inquirer

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết 27 người thiệt mạng trong sự việc, nhiều nạn nhân được tìm thấy trong các nhà vệ sinh ở phía sau nhà hàng, và một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân dẫn tới sự việc đang được điều tra.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipun thêm rằng 63 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 22 trường hợp đang nguy kịch. Giới chức đang nỗ lực xác định danh tính nạn nhân, do nhiều người không mang giấy tờ tùy thân hoặc đã bất tỉnh.

Một nhạc công biểu diễn tại nhà hàng kể rằng đã nhìn thấy khói bốc lên từ cầu dao gần sân khấu trước khi mất điện. Một tiếng nổ vang lên, khói dày đặc nhanh chóng bao trùm khắp địa điểm này.

Ca sĩ Sukanya Wongwongwai đang biểu diễn gần đó khi nghe tin về vụ hỏa hoạn và đã vội vã đến hiện trường, do một số thành viên trong ban nhạc của cô đang trình diễn ở địa điểm này. Theo Wongwongwai, một người đã thiệt mạng, ba người được đưa đến bệnh viện và một người vẫn mất tích.

"Theo những gì tôi nghe được từ người ở trong, mọi thứ tối sầm lại khi hỏa hoạn bùng phát. Mất điện và khói ở khắp nơi, nên họ không thể tìm thấy những người khác", cô kể.

Bên trong nhà hàng Na Ladprao sau vụ hỏa hoạn hôm 13/7. Ảnh: Bangkok Post

Thái Lan từng chứng kiến một số thảm kịch tương tự, trong đó có vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở miền đông nước này khiến 14 người chết năm 2022.

66 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong vụ cháy tại sự kiện mừng giao thừa ở một hộp đêm tại Bangkok ngày 1/1/2009. Hỏa hoạn được cho là bắt nguồn từ một màn bắn pháo hoa trong nhà.

Tác giả: Phạm Giang

Nguồn tin: vnexpress.net