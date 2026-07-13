Nhóm cho vay nặng lãi phóng hỏa nhầm nhà "con nợ"

Gia đình bà Lin Xiuyu, 70 tuổi, ở bang Johor, Malaysia vừa trình báo cảnh sát sau khi nhà riêng và ô tô bị phóng hỏa do một nhóm cho vay nặng lãi xác định nhầm mục tiêu.

Theo Sin Chew Daily, vụ việc xảy ra vào ngày 11/6 khi bà Lin đang cùng các con gái có mặt tại Penang. Khoảng 5h sáng, gia đình bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ hàng xóm thông báo ngôi nhà đã bị phóng hỏa. Tại hiện trường, một tờ giấy đòi nợ cũng được để lại với nội dung cảnh báo ngôi nhà sẽ tiếp tục bị đốt nếu khoản nợ không được thanh toán.

Cô Chen Lifen, con gái bà Lin, cho biết cả gia đình vô cùng bất ngờ bởi không ai từng vay tiền từ các tổ chức cho vay nặng lãi. "Vấn đề là chúng tôi không nợ ai tiền cả và cũng chưa từng vay tiền từ những người cho vay nặng lãi", cô Chen khẳng định.

Khi trở về nhà, gia đình bà Lin đã trao đổi với một người hàng xóm. Người này thừa nhận từng vay 1.800 đô la Singapore, tương đương hơn 35 triệu đồng, từ một nhóm cho vay nặng lãi tại Singapore. Người này cho biết không thể thanh toán đúng hạn sau khi tài khoản ngân hàng bị đóng băng.

Để làm rõ vụ việc, gia đình đã tìm đến sự hỗ trợ của ông Lim Dao Xiang, cán bộ thuộc Văn phòng Khiếu nại Công cộng bang Johor.

Sau khi liên hệ với những người đứng sau thông báo đòi nợ, ông Lim cho biết nhóm cho vay nặng lãi đã thừa nhận sai sót. Một người môi giới đã chụp nhầm hình ảnh ngôi nhà và phương tiện của gia đình bà Lin, dẫn đến việc xác định sai mục tiêu. Nhóm này sau đó đã gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ không tiếp tục quấy rối gia đình.

Cô Chen cho biết mẹ cô thường sống một mình tại căn nhà nói trên. Nếu bà có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ cháy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Gia đình bà Lin Xiuyu đã trình báo cảnh sát sau khi nhà riêng và ô tô bị phóng hỏa do một nhóm cho vay nặng lãi xác định nhầm mục tiêu. Ảnh: Mothership

Gia đình cho biết ngọn lửa bùng phát gần khu vực bình xăng của ô tô. May mắn là hàng xóm đã phát hiện và kịp thời dập tắt đám cháy. Theo phía gia đình, thiệt hại đối với chiếc xe được ước tính vượt quá 20.000 ringgit, tương đương gần 130 triệu đồng.

Tại Malaysia, các vụ đốt nhà, đốt xe nhằm đe dọa người vay tiền từ các tổ chức cho vay nặng lãi không phải hiếm gặp. Nhiều trường hợp người dân vô tình trở thành nạn nhân do các đối tượng xác định nhầm địa chỉ của con nợ.

Sau vụ việc, nhiều cư dân trong khu vực bày tỏ lo ngại về nguy cơ trở thành nạn nhân của những hành vi tương tự.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn