Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu: Hai lần tiễn con vào chiến trận, một đời lặng lẽ giữ ký ức

Mẹ Lê Thị Sáu sinh năm 1923. Cuộc đời mẹ gắn với vùng đất Bến Thủy, Nghệ An anh hùng, nơi từng hứng chịu biết bao bom đạn trong những năm tháng chiến tranh. Cuộc đời mẹ là câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của hàng triệu bà mẹ Việt Nam đã gửi những người con thân yêu nhất vào chiến tranh để đất nước được độc lập, hòa bình.

Ở tuổi 103, dù sức khỏe yếu nhưng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu còn khá minh mẫn.

Mẹ có ba người con trai. Hai người con Lê Huy Minh (sinh năm 1946) và Lê Huy Trường (1947) đều trở thành liệt sĩ khi tuổi đời còn rất trẻ. Người con út là Lê Huy Thắng cũng đã qua đời vào tháng 10-2024, để lại mẹ già trong nỗi nhớ thương chồng con và những ký ức không bao giờ phai nhạt.

Nỗi đau đầu tiên giáng xuống cuộc đời mẹ Lê Thị Sáu vào một ngày hè rực lửa năm 1965. Ngày 9-6-1965, máy bay địch điên cuồng đánh phá khu vực cảng Bến Thủy. Giữa khói bom và tiếng còi báo động dồn dập, Tiểu đội trưởng dân quân trực chiến Lê Huy Trường không ngần ngại lao vào khu vực nguy hiểm để cứu những thương binh trên tàu hải quân của ta đang neo đậu tại cảng. Rồi một loạt bom từ máy bay Mỹ trút xuống. Người chiến sĩ dân quân trẻ tuổi đã anh dũng hy sinh.

Hôm ấy, tin anh Trường hy sinh truyền đến bất ngờ như một nhát dao cứa vào tim mẹ Sáu. Chưa kịp nghe hết câu, mẹ khuỵu xuống giữa thửa ruộng, ngất lịm trong tiếng khóc xé lòng của những người xung quanh. Người con trai vừa mới hôm nào còn ríu rít bên mẹ đã vĩnh viễn không trở về.

Nhưng chiến tranh chưa kết thúc. Bảy năm sau, mẹ Sáu lại tiễn người con trai cả là Lê Huy Minh lên đường vào chiến trường Quảng Trị. Hôm chia tay, anh vội vã đến mức quên mang theo đồ dùng cá nhân. Mẹ tất tả cầm theo túi đồ chạy ra bến phà Bến Thủy với hy vọng kịp trao tận tay con trước lúc lên đường. Nhưng khi mẹ đến nơi, chuyến phà đã rời bến, lững lờ trôi ra giữa dòng Lam. Đứng bên này bờ, mẹ nghẹn ngào gọi với theo. Ở phía bên kia, người con trai trẻ chỉ còn biết ngoái đầu nhìn lại, đưa cánh tay vẫy mẹ từ xa. Giữa dòng sông mênh mang, hai mẹ con chỉ kịp gửi cho nhau ánh mắt bịn rịn của cuộc chia ly không ai ngờ lại là lần cuối cùng. Ngày 11-7-1972, anh Lê Huy Minh hy sinh trong Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Bức ảnh mẹ Lê Thị Sáu chụp với vợ chồng người con trai cả Lê Huy Minh trước ngày anh vào Nam chiến đấu.

Hai lần nhận giấy báo tử trong vòng chưa đầy một thập kỷ, trái tim người mẹ như bị xé làm đôi. Hai người con trai mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khi tuổi đời mới ngoài đôi mươi. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau ấy. Người ta vẫn nói, nỗi đau lớn nhất của đời người là cha mẹ phải tiễn con đi trước. Còn với mẹ Lê Thị Sáu, nỗi đau ấy đến hai lần. Giữa những mất mát không gì bù đắp nổi, mẹ vẫn lặng lẽ gánh vác gia đình, trở thành điểm tựa để người chồng tiếp tục công tác và người con còn lại trưởng thành.

Chồng mẹ là ông Lê Huy Chinh, sinh năm 1922, từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân ngũ, ông chuyển ngành làm công nhân Nhà máy Diêm Bến Thủy, rồi làm điều độ tại cảng Bến Thủy. Suốt cuộc đời, ông luôn giữ phẩm chất của người lính Cụ Hồ, là đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trước khi từ trần vào năm 2000. Gia đình ấy đã cống hiến cho Tổ quốc bằng cả tuổi trẻ, bằng máu xương của những người con và bằng cả nước mắt của người mẹ.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày hai người con hy sinh, những tấm bằng Tổ quốc ghi công vẫn được gìn giữ cẩn thận như báu vật trong ngôi nhà nhỏ. Hiện nay, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu sống cùng người con dâu Nguyễn Thị Huệ. Mẹ luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo của con cháu.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu đang sống cùng con dâu Nguyễn Thị Huệ.

Điều khiến mẹ thêm ấm lòng là truyền thống gia đình vẫn được các thế hệ tiếp nối. Cháu nội đích tôn của mẹ, Đại tá Lê Huy Nghĩa, hiện là Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố Huế, khoác trên mình màu xanh áo lính, nối tiếp truyền thống yêu nước và cống hiến của gia đình.

Ở tuổi 103, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu vẫn lặng lẽ gìn giữ những ký ức về hai người con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Cuộc đời mẹ là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình và biết ơn những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước.

Tác giả: Hoa Lê

Nguồn tin: qdnd.vn