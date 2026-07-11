‘Luật ngầm’ khiến trọng tài Anh tránh Argentina

FIFA không ghi thành điều lệ chính thức rằng trọng tài Anh bị cấm điều khiển các trận của Argentina. Tuy nhiên, trong thực tế phân công, cơ quan bóng đá thế giới nhiều năm qua luôn tránh để trọng tài 2 nước làm nhiệm vụ ở các trận có sự hiện diện của nhau.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở cuộc chiến Falklands (hay Malvinas) giữa Anh và Argentina năm 1982. Cuộc xung đột kéo dài hơn 2 tháng nhưng để lại dư âm nặng nề trong quan hệ 2 nước, khiến FIFA phải đặc biệt thận trọng với mọi quyết định liên quan đến tính trung lập.

Tranh cãi nhiều lần nổ ra mỗi khi tuyển Argentina và tuyển Anh đối đầu nhau tại World Cup. Ảnh: Offside.

Bóng đá càng làm vết hằn ấy khó phai khi Argentina và Anh từng tạo ra nhiều trận đấu căng thẳng bậc nhất lịch sử World Cup.

Đỉnh điểm phải nói tới pha lập công ‘Bàn tay của Chúa’ mà cố huyền thoại Diego Maradona ghi vào lưới tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1966. Tiếp đến là chiếc thẻ đỏ mà huyền thoại David Beckham phải nhận trong trận đấu với Argentina tại kỳ World Cup 1998.

Vì vậy, việc một trọng tài Anh bắt trận của Argentina, hoặc trọng tài Argentina điều khiển trận có tuyển Anh, dễ kéo theo áp lực không cần thiết.

Quy tắc ‘bất thành văn’ này từng ảnh hưởng trực tiếp đến các trọng tài hàng đầu nước Anh. Trọng tài Anthony Taylor được đánh giá đủ năng lực cầm còi chung kết World Cup 2022. Sau cùng, ông không được lựa chọn bởi lý do tuyển Argentina góp mặt ở trận tranh chức vô địch với Pháp.

Dù được đánh giá cao về chuyên môn tốt nhưng trọng tài Michael Oliver (Anh) vẫn gần như không có cơ hội bắt chính nếu Argentina vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: AP.

Trọng tài Michael Oliver cũng rơi vào tình thế tương tự tại World Cup 2026. Vị vua áo đen 41 tuổi được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho các trận đấu lớn nhờ màn thể hiện ổn định, nhưng nếu Argentina vào chung kết, cơ hội của ông cũng gần như khép lại.

Chiều ngược lại, các trọng tài Argentina cũng không được phân công làm nhiệm vụ trong những trận có đội tuyển Anh. Đây là cách FIFA giảm tối đa nguy cơ tranh cãi, nhất là khi công tác trọng tài đã liên tục trở thành tâm điểm sau nhiều quyết định gây phản ứng tại giải đấu đang diễn ra ở Bắc Mỹ.

Câu chuyện càng nhạy cảm vì đội bóng của Lionel Messi đang là đương kim vô địch. Mỗi trận đấu của họ đều bị soi kỹ, từ quyết định VAR đến danh tính tổ trọng tài.

Trọng tài người Argentina Facundo Tello cũng không có cơ hội cầm còi nếu tuyển Anh vào chung kết 2 World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn