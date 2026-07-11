Sự trùng hợp khó tin giữa Mbappe và Messi tại World Cup

Hai trận knock-out gần nhất của tuyển Pháp và Argentina chứng kiến sự trùng hợp hiếm gặp giữa bộ đôi ngôi sao Mbappe cùng Messi. Họ đều bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m, nhưng sau đó cùng trở lại bằng bàn thắng, kiến tạo và vai trò quyết định trong chiến thắng của đội nhà.

Trong trận tuyển Pháp thắng Ma Rốc 2-0 ở tứ kết hôm 10/7 (giờ Hà Nội). Tiền đạo Mbappe bị thủ môn Yassine Bono bắt gọn quả phạt đền trong hiệp một. Thủ quân tuyển Pháp sau đó chuộc lỗi bằng cú cứa lòng mở tỷ số ở phút 60, rồi kiến tạo để tiền đạo Ousmane Dembele ấn định chiến thắng 6 phút sau đó.

Kylian Mbappe sau khi đá hỏng phạt đền đã có cú cứa lòng hoàn hảo mở tỷ số giúp Pháp thắng Ma Rốc 2-0 ở tứ kết World Cup 2026 . Ảnh: Reuters.

Hai ngày trước đó, siêu sao Messi cũng đi qua cảm giác tương tự trong trận Argentina thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8.

Khi đội nhà đang bị dẫn 0-1, thủ quân Argentina sút hỏng phạt đền. Đến lúc đương kim vô địch bị kéo vào thế 0-2, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng mới bừng tỉnh. Anh kiến tạo để trung vệ Cristian Romero rút ngắn tỷ số, rồi tự mình ghi bàn gỡ hòa, mở ra cuộc ngược dòng nghẹt thở.

Lionel Messi được các đồng đội tri ân sau trận Argentina thắng 'điên rồ' Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: Getty.

Sự trùng hợp giữa thủ quân tuyển Pháp và thủ quân tuyển Argentina còn nằm ở thống kê. Cho tới thời điểm hiện tại, cả Mbappe lẫn Messi cùng có 8 bàn tại World Cup 2026. Cả hai cũng cùng ghi dấu giày vào 14 bàn ở vòng knock-out World Cup, thành tích cao nhất trong 60 năm qua.

Tiền đạo 27 tuổi Mbappe còn lập cột mốc mới tại đấu trường ngày hội bóng lớn nhất hành tinh.

Trong lịch sử giải đấu từng có 7.295 cầu thủ ra sân nhưng chỉ 9 người ghi từ 8 bàn trở lên trong một kỳ World Cup. Đặc biệt hơn, Mbappe trở thành trường hợp đầu tiên làm được điều đó 2 lần ở 2 kỳ liên tiếp.

Không chỉ san bằng thành tích ghi bàn của Lionel Messi tại giải năm nay, ngôi sao Real Madrid còn vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới nhờ hơn siêu sao người Argentina một kiến tạo.

Cụ thể, sau trận tứ kết với Ma Rốc, chân sút 27 tuổi có 8 bàn và 3 kiến tạo, chạm mốc 11 lần góp dấu giày vào bàn thắng cho tuyển Pháp tại Bắc Mỹ.

Mbappe cũng đã ghi 20 bàn sau đúng 20 trận ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó có 12 bàn chỉ sau 11 trận knock-out. Đây là kỷ lục mới ở vòng loại trực tiếp World Cup, bỏ xa nhóm phía sau gồm Leonidas (8 bàn trong 5 trận) và Ronaldo Nazario (8 bàn trong 10 trận).

Messi có cơ hội vượt lên Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới nếu như anh lập công ở trận Argentina - Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 12/7 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn