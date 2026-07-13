Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt đảm nhận vai trò gì tại trung tâm giúp Việt Nam hút hàng tỷ USD?

Ông Philip Rösler, cựu Phó Thủ tướng Đức, chia sẻ trong một sự kiện tại Việt Nam. Ảnh: MH

Hôm nay (12/7), Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ tư vấn, với 13 thành viên.

Theo đó, Tổ tư vấn của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM do PGS. TS Trần Hoàng Ngân (nguyên Trợ lý Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường ĐH Sài Gòn) làm Tổ trưởng. Trong khi đó, các thành viên trong tổ là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia tài chính đầu ngành trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, Tổ tư vấn có sự tham gia của TS Philip Rösler, cựu Phó Thủ tướng Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ông Philip Rösler (SN 1973 tại Việt Nam) là người gốc Việt, có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không, kết nối nhà đầu tư và định chế tài chính.

TS Philip Rösler có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không... Ảnh: VGP

Ngoài ra, danh sách trong Tổ tư vấn còn có ông Jeff Singer, nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Theo VIFC-HCMC, ông Singer có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục, quản trị doanh nghiệp, đầu tư, hệ sinh thái tài sản số tư nhân và kết nối cố vấn chiến lược.

Trong Tổ tư vấn còn có ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Theo công bố của VIFC-HCMC, ông Marc Knapper tham gia với thế mạnh chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Mỹ, thương mại, đầu tư, an ninh, năng lượng, giáo dục và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, thành viên Tổ tư vấn còn có ông Stephen Glynn, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) - Cộng hòa Kazakhstan. Trên thực tế, ông Stephen Glynn từng làm Trưởng bộ phận Thực thi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA), với nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc pháp lý - quản lý, quản trị, quy định đối với dịch vụ tài chính, giám sát thị trường vốn, thực thi quy định, thiết kế thể chế và phát triển trung tâm tài chính quốc tế...

Trong số 13 thành viên của Tổ tư vấn còn có TS Jochen Biedermann. VIFC-HCMC cho biết, ông là Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các Trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC), đồng thời có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực chiến lược phát triển trung tâm tài chính, fintech, tài sản số, kinh tế số, hợp tác quốc tế giữa các trung tâm tài chính và kết nối hệ sinh đổi mới sáng tạo.

Tổ tư vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM có vai trò gì?

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM chính thức vận hành từ tháng 2/2026. Ảnh: VGP

Tổ Tư vấn VIFC-HCMC được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng giúp hỗ trợ Cơ quan Điều hành nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển, kết nối nguồn lực chuyên gia và tham vấn các giải pháp phù hợp với yêu cầu vận hành của một trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới. Đồng thời, Tổ tư vấn góp phần cung cấp các góc nhìn độc lập, thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cùng với đó, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm này sẽ giúp hỗ trợ VIFC-HCMC xác định định hướng phát triển, sản phẩm ưu tiên và cơ chế vận hành hiệu quả, phục vụ mục tiêu thu hút dòng vốn, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Tại lễ ra mắt, Cơ quan Điều hành VIFC - HCM cùng với Tổ tư vấn đã tiến hành phiên thảo luận với trao đổi về định hướng chiến lược phát triển và các sản phẩm ưu tiên trong giai đoạn tới.

Danh sách đầy đủ 13 thành viên Tổ tư vấn VIFC-HCMC, bao gồm: PGS. TS Trần Hoàng Ngân (Tổ trưởng); ông Philip Rösler; ông Marc Knapper; ông Jeff Singer; ông Stephen Glynn; TS Jochen Biedermann; ông Don Lam (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital); ông Bhaskar Dasgupta (nguyên Giám đốc Hạ tầng Thị trường, Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi); ông Chia Hock Lai (Chủ tịch của Responsible Fintech Institute - Viện Fintech Có Trách Nhiệm - trụ sở tại Singapore); GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh; TS Lưu Ngọc Hiệp và ông Sam Van (thành viên HĐQT của công ty Picard Medical, Mỹ).

VIFC-HCMC bắt đầu chính thức vận hành từ tháng 2/2026, được kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD đầu tư về Việt Nam. Trung tâm này nhằm hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính quốc tế thế hệ mới, kết nối giữa tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các chuẩn mực quản trị hiện đại.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM đã công bố mô hình phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược, gồm: Trung tâm tài chính hàng không; trung tâm tài chính hàng hải; sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao. Ngoài ra, các trụ cột khác bao gồm hệ sinh thái fintech và ngân hàng số; chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi; hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.

VIFC-HCMC có 7 thành viên sáng lập, bao gồm: Tập đoàn Sovico; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Sơn Kim Capital; VinaCapital và Nasdaq.

Tác giả: Minh Hằng

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường