Người duy nhất được Kim Tae Hee công khai thừa nhận đẹp hơn mình

Nhắc đến những "tường thành nhan sắc" của làng giải trí Hàn Quốc, Kim Tae Hee luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên. Thế nhưng, ngay cả mỹ nhân được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" cũng từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho một người đẹp khác. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi ai là mỹ nhân đẹp nhất trong mắt mình, Kim Tae Hee không ngần ngại gọi tên Shin Min Ah. Nữ diễn viên dành nhiều lời khen cho vóc dáng thanh mảnh, chiều cao nổi bật và thần thái cuốn hút của đàn em, thậm chí thừa nhận bản thân "ghen tị" với Shin Min Ah ở nhiều khía cạnh. Chia sẻ này từng khiến công chúng thích thú bởi hiếm khi Kim Tae Hee công khai dành những lời "có cánh" như vậy cho một mỹ nhân khác.

Không phải ngẫu nhiên Shin Min Ah luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc suốt hơn hai thập kỷ. Sinh năm 1984, cô sở hữu vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ với gương mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt biết cười và nụ cười rạng rỡ. Chính nhan sắc "không tuổi" ấy đã giúp Shin Min Ah trở thành gương mặt được hàng loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và trang sức săn đón trong nhiều năm. Bước sang tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi diện mạo trẻ trung, làn da gần như không tì vết và khí chất ngày càng sang trọng, đẳng cấp.

Một trong những điểm đặc biệt nhất ở Shin Min Ah là khả năng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Cô có thể gây thương nhớ với mái tóc dài uốn nhẹ cùng hình tượng nữ thần dịu dàng, nhưng cũng dễ dàng chinh phục tóc ngắn cá tính hay những kiểu tóc rẽ ngôi cổ điển. Dù theo đuổi phong cách ngọt ngào, thanh lịch hay hiện đại, Shin Min Ah luôn giữ được nét cuốn hút rất riêng, trở thành hình mẫu sắc đẹp được nhiều phụ nữ Hàn Quốc yêu thích.

Shin Min Ah sinh ngày 5/4/1984 tại Seongnam, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 1998 sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu dành cho tạp chí tuổi teen KiKi. Nhờ chiều cao 1,69 m cùng gương mặt nổi bật, Shin Min Ah nhanh chóng trở thành người mẫu quảng cáo được săn đón, xuất hiện trong hàng loạt chiến dịch của các thương hiệu lớn trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Sự nghiệp diễn xuất của Shin Min Ah bắt đầu từ đầu những năm 2000 với các bộ phim như Volcano High, Madeleine hay A Love to Kill. Tuy nhiên, phải đến năm 2010, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ trên khắp châu Á nhờ vai hồ ly Gumiho trong Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly (My Girlfriend Is a Gumiho). Hình tượng cửu vĩ hồ vừa tinh nghịch, đáng yêu vừa giàu cảm xúc giúp Shin Min Ah trở thành một trong những nữ chính được yêu thích nhất màn ảnh Hàn, đồng thời mang về cho cô hàng loạt giải thưởng và sự công nhận về diễn xuất.

Sau thành công vang dội, Shin Min Ah tiếp tục khẳng định vị thế qua nhiều tác phẩm nổi bật như Arang and the Magistrate, Oh My Venus, Tomorrow, With You, Chief of Staff, Hometown Cha-Cha-Cha, Our Blues và Karma. Mỗi vai diễn đều cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất khi nữ diễn viên không ngừng làm mới mình, từ những nhân vật lãng mạn, hài hước đến các vai diễn nội tâm, gai góc và nhiều thử thách.

Ngoài sự nghiệp thành công, Shin Min Ah còn được công chúng yêu mến bởi đời tư kín tiếng. Từ năm 2015, cô công khai hẹn hò nam diễn viên Kim Woo Bin. Cả hai luôn được xem là một trong những cặp đôi đẹp và bền vững nhất của làng giải trí Hàn Quốc khi cùng đồng hành vượt qua giai đoạn Kim Woo Bin điều trị ung thư, trước khi anh trở lại mạnh mẽ với màn ảnh. Chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ của họ thường được truyền thông Hàn nhắc đến như biểu tượng cho sự chân thành và bền chặt. Cả 2 vừa tổ chức đám cưới với sự chứng kiến của gia đình đôi bên và bạn bè thân thiết.

Bước sang năm 2026, Shin Min Ah tiếp tục cho thấy sức hoạt động bền bỉ khi liên tiếp tái xuất với bộ phim điện ảnh The Eyes, trong đó cô lần đầu đảm nhận vai diễn hai chị em song sinh, đồng thời góp mặt trong dự án truyền hình kinh phí lớn The Remarried Empress. Hai tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình của nữ diễn viên sang những dạng vai nặng tâm lý và nhiều thử thách hơn, thay vì chỉ gắn với hình tượng nữ chính lãng mạn quen thuộc.

Tác giả: Mộng Điềm

Nguồn tin: phunumoi.net.vn