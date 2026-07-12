Một người trúng Jackpot hơn 100 tỷ đồng

Vietlott xác định vé trúng giải Jackpot có dãy số 09-17-20-33-41-42. Giải thưởng này đã tích lũy trong một tháng rưỡi và có xác suất trúng 1 trên 28,9 triệu. Vietlott hiện chưa công bố thông tin người trúng giải và điểm phát hành vé.

Kỳ mở thưởng tối nay còn có một người trúng giải phụ Jackpot trị giá 4,5 tỷ đồng và hơn 33.000 vé trúng các giải nhỏ hơn.

Trong kỳ quay số sắp tới, giá trị giải cao nhất quay lại mức khởi điểm 30 tỷ đồng, còn giải phụ Jackpot trở về 3 tỷ đồng.

Theo thống kê của Vietlott, sau 10 năm kinh doanh, 533 khách hàng đã trúng các giải thưởng Jackpot tiền tỷ của sản phẩm Mega và Power với tổng giá trị gần 12.180 tỷ đồng. Trong số này, 130 người trở thành "tỷ phú Vietlott" thông qua kênh mua vé trên điện thoại (SMS), còn 403 người mua vé tại đại lý truyền thống.

Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện sở hữu 100% vốn. Công ty hiện có hơn 6.100 điểm bán hàng trực tiếp và 4 triệu tài khoản dự thưởng qua điện thoại. Sắp tới, Vietlott sẽ có thêm kênh bán xổ số qua Internet.

Năm nay, Vietlott lần đầu tiên đặt kế hoạch doanh thu trên 10.000 tỷ đồng kể từ khi ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2016. Kế hoạch này tương ứng doanh số bình quân mỗi ngày khoảng 30 tỷ đồng, gấp 9 lần 10 năm trước.

Ngoài chỉ tiêu tài chính, Vietlott còn đặt kế hoạch nộp thuế và ngân sách nhà nước gần 2.580 tỷ đồng. Ngân sách địa phương được hưởng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của công ty (gần 30% doanh thu bán vé, gồm các khoản thuế và lợi nhuận sau thuế).

Tác giả: Phương Đông

Nguồn tin: vnexpress.net