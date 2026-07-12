Argentina thắng hiệp phụ ở tứ kết World Cup

Argentina tiếp tục kéo người hâm mộ trải qua một trận đấu đầy cảm xúc. Đây là trận knock-out thứ ba liên tiếp đội bóng của HLV Lionel Scaloni thắng theo cách kịch tính, dù màn trình diễn không thực sự thuyết phục trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Nhà đương kim vô địch tưởng như sẽ phải bước vào loạt luân lưu khi chỉ còn tám phút của hiệp phụ, trước một Thụy Sĩ chơi đầy kỷ luật dù chỉ còn 10 người. Họ suýt phải trả giá vì để vuột lợi thế sau khi Alexis Mac Allister mở tỷ số từ rất sớm, còn thế trận dần chậm lại trước khi Dan Ndoye gỡ hòa giữa hiệp hai.

Lần này Lionel Messi không thể trở thành người hùng, dù liên tục tìm cách tạo khác biệt. Thay vào đó, Julian Alvarez tỏa sáng với cú cứa lòng chân phải tuyệt đẹp từ khoảng 25 mét vào góc cao khung thành Gregor Kobel trong hiệp phụ, mở ra chiến thắng cho Argentina. Lautaro Martinez sau đó đá bồi ấn định tỷ số 3-1, đưa đội bóng của HLV Lionel Scaloni vào bán kết gặp đội tuyển Anh tại Atlanta hôm 15/7.

Alvarez (số 9) cùng đồng đội mừng bàn thắngở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ tại Kansas City, bang Missouri (Mỹ), ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Thụy Sĩ có lý do để tiếc nuối. Đội bóng của HLV Murat Yakin chơi kiên cường và hoàn toàn có thể kéo trận đấu đến loạt luân lưu nếu Breel Embolo không nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ, chỉ năm phút sau bàn gỡ của Ndoye.

Thực tế, Thụy Sĩ nhập cuộc khá chủ động và gây sức ép ngay từ đầu. Tuy nhiên, chính họ lại là đội thủng lưới trước ở phút 10. Sau hai quả phạt góc liên tiếp, Messi treo bóng vào cột gần để Mac Allister bật cao đánh đầu giữa Embolo và Djibril Sow, đưa bóng vào góc xa mở tỷ số.

Bàn thắng giúp Argentina hoàn toàn làm chủ thế trận. Ngoài một tình huống Lisandro Martinez để Embolo thoát xuống nhưng được thủ môn Emiliano Martinez kịp thời băng ra giải nguy, hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt khi Thụy Sĩ không đủ sắc bén để tạo sức ép lên hàng thủ đối phương.

Sau giờ nghỉ, Argentina chủ động tìm bàn thứ hai. Messi mở ra cơ hội cho Nahuel Molina nhưng hậu vệ cánh này dứt điểm chệch cột, còn Alvarez cũng có cú sút xa bị đập người đổi hướng. Khi Thụy Sĩ buộc phải dâng cao, trận đấu trở nên cởi mở hơn.

Đội bóng áo đỏ dần lấy lại thế trận bằng những pha lên bóng ở hai biên. Phút 65, Ndoye đánh đầu buộc Emiliano Martinez đẩy bóng cứu thua, trước khi Granit Xhaka tiếp tục thử tài người đồng đội cũ ở Arsenal. Chỉ ít phút sau, Ndoye phối hợp với Ricardo Rodriguez rồi bình tĩnh dứt điểm hạ Martinez, gỡ hòa 1-1.

Bước ngoặt đến ở phút 72. Ban đầu trọng tài Joao Pinheiro rút thẻ vàng với Leandro Paredes vì cho rằng tiền vệ Argentina phạm lỗi với Embolo. Tuy nhiên, VAR xác định Embolo đã ngã vờ. Quyết định được sửa lại: thẻ vàng của Paredes bị hủy, còn Embolo nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ và bị truất quyền thi đấu. Tiền đạo Thụy Sĩ rời sân trong nước mắt giữa những phản ứng dữ dội từ đồng đội với trọng tài.

Trọng tài Joao Pinheiro (Bồ Đào Nha) rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ sau khi VAR xác định cầu thủ này phạm lỗi ăn vạ và phải nhận thẻ vàng thứ hai trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ tại Kansas City, bang Missouri (Mỹ), ngày 11/7. Ảnh: AP

Chơi hơn người, Argentina liên tục gây sức ép. Sau khi Alexis Mac Allister mở tỷ số từ sớm, các học trò Scaloni phải chờ gần 90 phút mới có thêm một cú dứt điểm trúng hướng cầu môn. Đó là pha ngả người dứt điểm của Lisandro Martinez ở những phút bù giờ hiệp hai, nhưng thủ môn Gregor Kobel đã xuất sắc cứu thua, khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Tưởng như 30 phút hiệp phụ sẽ khép lại mà không có thêm bàn thắng, khi Kobel tiếp tục từ chối cơ hội của Messi. Nhưng đó là lúc Argentina cho thấy chiều sâu đáng nể trên hàng công. Ngay cả khi Messi lần đầu tiên không ghi bàn tại World Cup 2026, đội bóng Nam Mỹ vẫn biết cách kết liễu đối thủ nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng của các tiền đạo trong hiệp phụ. Phút 109, Alvarez tạo nên khoảnh khắc định đoạt trận đấu với cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm vào góc cao khung thành.

Đến phút 117, Lautaro Martinez khởi xướng pha phản công rồi băng vào đá bồi sau khi Kobel cản cú dứt điểm của Thiago Almada, ấn định chiến thắng 3-1. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, bốn đội đứng đầu bảng thứ bậc FIFA (Pháp, Argentina, Tây Ban Nha, Anh) cùng góp mặt ở vòng bán kết.

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Chiến thắng trước Thụy Sĩ cũng giúp Argentina nối dài chuỗi ghi bàn lên 15 trận liên tiếp tại World Cup. Đội bóng xứ tango đã ghi ít nhất hai bàn trong 11 trận World Cup liên tiếp, thiết lập kỷ lục mới của giải đấu, vượt qua thành tích của Uruguay được xác lập trong giai đoạn từ năm 1930 đến 1954. Về phần Messi, dù không lập công, anh vẫn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên có 10 pha kiến tạo tại các kỳ World Cup.

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: vnexpress.net