Afghanistan: Nổ lớn ở trung tâm thủ đô Kabul, ít nhất 7 người thiệt mạng

Người phát ngôn cơ quan cảnh sát Kabul, ông Khalid Zadran, cho biết vụ nổ xảy ra tại một khách sạn trên phố Gulfaroshi, thuộc quận Shahr-e-Naw - khu vực được coi là một trong những nơi an ninh nhất của thủ đô, nơi tập trung nhiều nhà hàng, bệnh viện và là khu sinh sống của người nước ngoài. Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được công bố.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Abdul Mateen Qani xác nhận vụ việc đã gây thương vong, song không nêu chi tiết. Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Italy EMERGENCY, đơn vị điều hành một trung tâm phẫu thuật tại Kabul, cho biết họ đã tiếp nhận 20 nạn nhân từ vụ nổ, trong đó có 7 người đã tử vong khi được đưa tới bệnh viện. Số người bị thương gồm cả phụ nữ và trẻ em. Theo Tân Hoa xã và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), 2 công dân Trung Quốc bị thương nặng trong vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa khu vực, trong khi nhiều phương tiện xung quanh bị vỡ kính, khói bụi bao trùm con phố vốn đông người qua lại.

Các vụ tấn công ở Kabul và nhiều khu vực khác tại Afghanistan đã giảm đáng kể kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, song các nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn hoạt động, đe dọa an ninh tại nước này.

Tác giả: Ngọc Thúy - Linh Tô

Nguồn tin: baotintuc.vn