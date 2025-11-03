Động đất rung chuyển Afghanistan: Ít nhất 12 người chết, 260 người bị thương

Nhân viên y tế Afghanistan điều trị cho những người bị thương tại bệnh viện sau trận động đất xảy ra rạng sáng 3-11 ở thành phố Mazar-i-Sharif - Ảnh: AFP

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra vào khoảng 1h sáng 3-11 (giờ địa phương), ở độ sâu chỉ 28km gần thành phố Mazar-i-Sharif - một trong những đô thị lớn nhất Afghanistan.

Rung chấn mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà bị nứt, cửa kính vỡ và nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy ra đường. Các đội cứu hộ và quân đội đã được triển khai khẩn cấp tới hiện trường.

Theo Đài CNN và báo Indian Express, giới chức Afghanistan cho biết trận động đất đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 260 người bị thương và làm hư hại nghiêm trọng nhiều công trình, trong đó có nhà thờ Hồi giáo Lam (Blue Mosque) nổi tiếng tại thành phố Mazar-i-Sharif.

Bộ Quốc phòng Afghanistan nói chưa thể xác định chính xác tổng số thương vong. Tuy nhiên, mô hình dự báo của USGS ước tính rung chấn lần này có thể khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát, cùng hình ảnh nhiều công trình bị sập và hư hại nghiêm trọng.

Đặc biệt, phần chân của nhà thờ Lam nổi tiếng của thành phố bị phủ đầy gạch vụn. Theo CNN, công trình này được xem là một trong những báu vật kiến trúc của Afghanistan và là nơi hành hương quan trọng, được cho là nơi an nghỉ của Hazrat Ali - vị Caliph thứ tư của đạo Hồi và là con rể của Nhà tiên tri Mohammad.

Cơ quan Phòng chống Thiên tai quốc gia cho biết trận động đất ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở miền Bắc, Đông và Tây Afghanistan. Rung chấn cũng được ghi nhận tại các vùng lân cận thuộc Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan - ba quốc gia giáp biên giới phía Bắc Afghanistan.

Afghanistan đã hứng chịu hàng loạt trận động đất trong những năm gần đây, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Trong khi đó, khả năng ứng phó thiên tai của Afghanistan càng trở nên hạn chế do thiếu viện trợ quốc tế sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước vào năm 2021.

Hồi tháng 8, ít nhất 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương sau trận động đất 6,0 độ gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền núi phía Đông Afghanistan. Khu vực này cũng phải hứng chịu ít nhất 5 dư chấn sau đó, trong đó mạnh nhất đạt 5,2 độ.

Hay vào tháng 10-2023, một trận động đất khác mạnh 6,3 độ ở miền Tây Afghanistan đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn