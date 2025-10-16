Pakistan và Afghanistan đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, lệnh ngừng bắn bắt đầu lúc 17h30 theo giờ địa phương ngày thứ Tư 15/10, theo yêu cầu của phía chính quyền Taliban tại Afghanistan. Bộ này tuyên bố rằng cả hai bên đã đồng ý giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Trong khi đó, phía Afghanistan cùng ngày tuyên bố ngừng bắn sau khi nổ ra leo thang quân sự dọc biên giới với nước láng giềng Pakistan. Chính quyền Taliban khẳng định lệnh ngừng bắn là “theo yêu cầu và sự kiên quyết của phía Pakistan”. Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của chính quyền Afghanistan tuyên bố, Kabul đã chỉ đạo tất cả các lực lượng của mình “tuân thủ lệnh ngừng bắn từ 17h30 cho đến khi không còn ai vi phạm”.

Trước đó cùng ngày, quân đội Pakistan đã thực hiện một cuộc không kích vào tỉnh biên giới Kandahar của Afghanistan và tấn công trên bộ vào thị trấn Spin Boldak của nước láng giềng. Các quan chức an ninh Pakistan cho biết cuộc không kích đã nhắm vào một lữ đoàn của lực lượng Taliban ở Afghanistan và khiến hàng chục người thiệt mạng.

Các tay súng của lực lượng Taliban tại Afghanistan đi tuần tra dọc biên giới với Pakistan tại thị trấng Spin Boldak, tỉnh Kandahar Province ngày 15/10. (Ảnh: Reuters)

Cả hai bên đều đổ lỗi cho phía bên kia phát động các cuộc tấn công trên bộ. Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết hơn một chục thường dân của họ đã thiệt mạng và 100 người bị thương khi quân đội Pakistan tiến hành các cuộc tấn công ở thị trấn Spin Boldak. Pakistan phủ nhận việc phát động các cuộc tấn công và cho biết bốn thường dân của họ đã bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Afghanistan ở quận Chaman, đối diện với Spin Boldak qua bên kia biên giới.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á gia tăng từ cuối tuần qua sau khi bùng phát các cuộc giao tranh tại nhiều điểm dọc đường Durand- biên giới chính thức giữa Pakistan và Afghanistan. Tình hình căng thẳng buộc hai bên đóng cửa một số cửa khẩu dọc biên giới, khiến hoạt động thương mại bị đình trệ và hàng chục xe chở hàng hóa bị mắc kẹt. Phần lớn thực phẩm và các hàng hóa chính của Afghanistan- một quốc gia không giáp biển, nghèo đói và bị chiến tranh tàn phá, đều do Pakistan cung cấp hoặc được vận chuyển đi qua lãnh thổ nước láng giềng.

Xung đột giữa hai quốc gia Hồi giáo tại Nam Á khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cả hai nước tránh leo thang thêm nữa. Farhan Haq, phó Phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết Liên Hợp Quốc đang “theo dõi tình hình giữa Afghanistan và Pakistan với sự quan ngại”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết căng thẳng một cách hòa bình. Các cường quốc thế giới như Trung Quốc, Nga và Mỹ đều bày tỏ quan ngại về xung đột mới bùng phát giữa Pakistan và Afghanistan. Trung Quốc kêu gọi hai bên bảo vệ công dân và các dự án đầu tư của Trung Quốc tại đây. Nga kêu gọi kiềm chế, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể làm trung gian giúp chấm dứt xung đột.

Tác giả: Phan Tùng

Nguồn tin: vov.vn