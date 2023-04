Á hậu Thuý An xác nhận hạ sinh con đầu lòng

Trưa ngày 13/4, mạng xã hội xôn xao khi Á hậu Thúy An vướng nghi vấn đã hạ sinh con đầu lòng. Theo đó, dân tình liên tục soi ra loạt "hint" của nàng hậu: Từ diện trang phục rộng để che chắn hoặc chụp ảnh không khoe body. Đáng chú ý, vào sáng hôm nay, Á hậu Thuý An còn khoe đã giảm cân thành công.

Á hậu Thuý An xác nhận đã hạ sinh con đầu lòng

Cụ thể, từ khoảng tháng 8-9/2022 đến nay thì Á hậu Thuý An thường xuyên diện váy rộng mỗi khi tụ họp nhóm bạn hoặc đi sự kiện. Vốn là người thích khoe body nuột nà và mảnh mai nhưng dạo này Thuý An chỉ chụp nửa người và không lộ vóc dáng, đồng thời nàng hậu cũng chọn góc chụp đứng phía sau người khác để tránh gây chú ý. Đáng nói nhất, trong loạt ảnh mới nhất, Thuý An để lộ vòng 2 lùm lùm, mang dép bệt khiến dân tình nghi vấn có tin vui sau 2 năm kết hôn.

Á hậu Thuý An liên tục bị dân tình soi ra chi tiết đã âm thầm hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng

Ngay sau đó, Á hậu Thuý An đã phản hồi chính thức với truyền thông về tin đồn trên. Cô xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng, hiện đã được 12 ngày tuổi. Cô cũng chia sẻ thêm, vì em bé còn quá nhỏ nên nàng hậu không muốn công khai.

Nguyễn Thị Thuý An được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô đại diện Việt Nam tham gia Miss Intercontinental 2019 nhưng không gặt hái được thành tích. Năm 2021, cô lên xe hoa với ông xã là Tiến sĩ ở Anh, lớn hơn cô 10 tuổi. Dù không chia sẻ quá nhiều thông tin về cuộc sống sau hôn nhân, nhưng có thể thấy cô đang hạnh phúc, viên mãn bên ông xã và con gái đầu lòng.

Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc của Á hậu Thuý An bên chồng.

Tác giả: Hải Thụy

Nguồn tin: vtc.vn