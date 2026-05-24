9 cầu thủ có thể rời Man City

Rodri có thể chia tay Man City. Ảnh: Reuters.

Theo Sports Illustrated, có 9 cầu thủ nằm trong danh sách nhiều khả năng chia tay Man City khi CLB bước vào giai đoạn chuyển giao hậu Guardiola.

Ở vị trí thủ môn, James Trafford có thể tiếp tục tìm bến đỗ mới sau khi đánh mất suất bắt chính vì sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma. Thủ thành người Anh muốn được thi đấu thường xuyên để cạnh tranh vị trí ở tuyển quốc gia.

Hàng thủ Man City cũng đứng trước biến động lớn. Nathan Ake đối mặt nguy cơ bị bán do liên tục chấn thương. Hậu vệ người Hà Lan không còn nhiều cơ hội cạnh tranh suất đá chính bên cạnh Marc Guehi, Ruben Dias, Josko Gvardiol và Abdukodir Khusanov.

Ake (phải) có thể bị bán. Ảnh: Reuters.

Một nhân tố khác cũng không đảm bảo tương lai tại Man City là tài năng trẻ Rico Lewis, khi hậu vệ này không được sử dụng thường xuyên ở mùa giải năm nay.

Ở tuyến giữa, Rodri được cho là muốn trở lại Tây Ban Nha để khoác áo Real Madrid. Trong bối cảnh Jose Mourinho được cho là sắp tiếp quản CLB, thương vụ này có thể được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, bộ đôi tiền vệ Mateo Kovacic và Kalvin Phillips cũng nằm trong diện thanh lý nhằm giảm quỹ lương và trẻ hóa đội hình.

Trên hàng công, Omar Marmoush được cho là không hài lòng với vai trò dự bị cho Erling Haaland, còn Savinho muốn ra sân nhiều hơn để cạnh tranh vị trí ở tuyển Brazil. Trong khi đó, Jack Grealish nhiều khả năng sẽ bị bán sau quãng thời gian sa sút phong độ.

Sự xuất hiện của tân HLV Enzo Maresca được cho là sẽ tạo ra cuộc cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè này, khi Man City quyết tâm cạnh tranh cho mọi danh hiệu ở mùa tới.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn