Bí quyết làm dầu gội dừa tại nhà giúp tóc mềm mượt, giảm gãy rụng

Dầu dừa và các chế phẩm từ dừa vốn nổi tiếng với khả năng dưỡng ẩm, kháng khuẩn và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn. Kết hợp thêm các thành phần thiên nhiên như lô hội, tinh dầu hay quế, bạn sẽ có ngay hỗn hợp gội đầu vừa sạch tóc, vừa dưỡng sâu mà không lo hóa chất gây khô xơ.

Dưới đây là một số công thức dầu gội dừa đơn giản, có thể thực hiện tại nhà:

Dầu gội từ dầu dừa – dưỡng sâu và chống gãy rụng

Không chỉ nổi tiếng trong việc dưỡng da, dầu dừa còn là “cứu tinh” cho mái tóc yếu, dễ gãy rụng. Nhờ chứa nhiều axit béo bão hòa và vitamin E, dầu dừa giúp phục hồi độ đàn hồi, khóa ẩm và bảo vệ tóc khỏi tác nhân môi trường.

Cách làm:

Pha 1/2 cốc nước cốt dừa với 1/2 thìa dầu dừa nguyên chất.

Thêm 1/2 cốc glycerin và 1 cốc xà phòng Castile lỏng.

Cho vài giọt tinh dầu oải hương để tạo hương thơm thư giãn.

Thoa hỗn hợp lên tóc ướt, massage nhẹ nhàng trong 2–3 phút, sau đó xả sạch bằng nước ấm.

Công thức này phù hợp với tóc yếu hoặc thường xuyên tạo kiểu, giúp tóc chắc khỏe hơn và giảm gãy rụng rõ rệt sau một thời gian sử dụng.

Dầu gội sữa dừa – phục hồi tóc khô xơ, hư tổn

Sữa dừa giàu protein, chất béo và vitamin E – những dưỡng chất thiết yếu giúp phục hồi tóc hư tổn, đặc biệt là với người thường xuyên uốn, nhuộm hoặc tiếp xúc với ánh nắng.

Cách thực hiện:

Trộn 1/4 cốc sữa dừa với 1 thìa bột quế.

Cho thêm 1 thìa dầu ô liu và vài giọt tinh dầu tràm trà để tăng khả năng làm sạch da đầu.

Dùng hỗn hợp massage nhẹ nhàng lên tóc, ủ trong 5 phút rồi xả sạch.

Công thức này không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn, mà còn cung cấp độ ẩm sâu, giúp tóc mềm mại và óng ả hơn sau vài lần sử dụng.

Dầu gội từ nước dừa – thanh mát và kích thích mọc tóc

Nước dừa không chỉ giúp cơ thể giải nhiệt mà còn có tác dụng dưỡng tóc nhờ chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin C và các khoáng chất thiết yếu. Hợp chất cytokinin trong nước dừa còn hỗ trợ kích thích nang tóc phát triển, giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn.

Cách làm:

Trộn đều 2 thìa nước dừa tươi với 4 thìa xà phòng Castile dạng lỏng.

Thêm 1 thìa gel lô hội để tăng độ ẩm và vài giọt tinh dầu bạc hà hoặc hương thảo để kích thích da đầu.

Massage nhẹ nhàng hỗn hợp lên tóc ướt trong 2–3 phút rồi gội lại bằng nước ấm.

Dầu gội này phù hợp với người có tóc dầu hoặc tóc dễ gãy rụng, giúp làm sạch nhẹ nhàng và nuôi dưỡng tóc từ chân đến ngọn.

Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn