6 cách đơn giản giúp bạn giảm cân nhanh chóng sau Tết

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp bạn đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, tăng cường sức khỏe và giảm cân hiệu quả. Theo các chuyên gia, bạn nên uống 500ml nước vào mỗi buổi trước khi ăn. Đặc biệt, uống trước mỗi buổi sáng sẽ giúp cơ thể giảm đến 13% lượng calo tiêu thụ.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục là phương pháp giúp giảm cân hiệu quả, bạn có thể áp dụng các bài tập cơ bản tại nhà hoặc thậm chí là trang bị cho mình một chiếc xe đạp, một máy chạy bộ để tiện cho quá trình luyện tập mà không lo tăng cân trong những ngày sau Tết.

Thời gian thích hợp cho tập thể dục buổi sáng sẽ rơi vào khung giờ 5 - 7 giờ. Lúc này, quá trình tiêu hao năng lượng calo từ mỡ thừa được diễn ra nhanh hơn. Cùng với đó, cơ thể của bạn sẽ sản sinh ra một loại hormon giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng.

Hạn chế rượu bia, nước ngọt có gas

Rượu bia chứa các chất kích thích gây ảnh hưởng đến cơ thể và hệ tiêu hóa của bạn. Chất này làm ức chế chức năng tiêu hóa, đồng thời làm giảm sự hấp thu các chất dinh dưỡng. Từ đó, quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra chậm hơn và ảnh hưởng đến hiệu quả giảm cân.

Ngoài rượu bia, nước ngọt có gas cũng là thức uống không tốt cho việc giảm cân vì trong nước ngọt có chứa đường Fructose. Lượng đường này sẽ tích tụ trong cơ thể dẫn đến xuất hiện mỡ bụng, do đó bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập và ăn kiêng.

Ăn rau củ trước bữa ăn

Ăn rau trước bữa ăn giúp bạn hạn chế tiêu thụ quá nhiều thịt, đồ ăn dầu mỡ vừa tốt cho cơ thể lại đảm bảo quá trình giảm cân hiệu quả hơn. Bạn có thể luộc các loại rau củ để chấm với muối vừng ăn lót dạ trước khi có ý định ngồi xuống mâm.

Loại bỏ bớt chất béo trong món ăn

Nếu muốn giảm cân sau Tết đương nhiên các bạn phải chú ý đến thành phần dinh dưỡng trong các món ăn của mình. Những món xào hay nấu quá nhiều dầu mỡ không tốt cho cân nặng cần hạn chế trong danh sách thức ăn. Hãy hạn chế sử dụng hoặc bạn có thể tìm giải pháp để loại bỏ chúng bằng các món thanh đạm tốt cho cơ thể.

Ăn chậm và nhai thật kỹ

Do phải mất 15 – 20 phút thì tín hiệu cho biết bạn no hay chưa mới truyền đến hệ thần kinh não bộ. Vì thế, khi bạn ăn chậm và nhai kĩ, bạn sẽ cảm thấy no nhanh hơn. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát và hạn chế được lượng thức ăn đưa vào cơ thể, hơn nữa việc nhai kỹ còn có tác dụng rất tốt cho hệ tiêu hóa của bạn, dạ dày của bạn sẽ không phải co bóp thức ăn nhiều như trước và chất dinh dưỡng cũng dễ dàng được hấp thụ qua thành ruột. Bạn hãy tập cho mình thói quen ăn chậm, nhai kỹ để kiểm soát tốt lượng thức ăn hàng ngày.

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.kinhtedothi.vn