5 vụ bán độ dẫn tới án tù của bóng đá Việt Nam

Một số cầu thủ Việt Nam ăn năn, hối cải Trả giá đắt sau sai lầm quá khứ, một số cái tên kể trên đã ăn năn hối cải. Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng đang làm trợ lý CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trước đó, ông làm HLV CLB Hòa Bình. Cựu tiền đạo tài hoa Phạm Văn Quyến cũng đồng hành với bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An trong vai trò trợ lý. Ông cũng đã gặt hái được những danh hiệu nhất định trước khi trở thành HLV phó của CLB Sông Lam Nghệ An hiện tại. Nguyễn Thành Long Giang sau khi ăn năn hối cải cũng đã được VFF mở cửa, cho phép trở lại tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức. Ông Vũ Tiến Thành hiện cũng là HLV trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó, ông tham gia công tác huấn luyện, quản lý tại CLB Sài Gòn, CLB TP.HCM hay CLB Phố Hiến (tiền thân của PVF-CAND hiện tại).