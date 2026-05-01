5 thức uống tốt cho thận

Thận là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu, loại bỏ độc tố, cân bằng điện giải và kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, tiêu thụ nhiều đường hoặc uống không đủ nước có thể khiến thận phải hoạt động quá tải.

Một số loại thức uống đơn giản, dễ tìm có thể hỗ trợ chức năng thận hiệu quả hơn nhiều so với các sản phẩm thải độc đắt tiền.

Nước lọc: Chất thanh lọc tối ưu cho thận

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, nước lọc, không chứa calo, đường hay chất phụ gia, luôn được xem là thức uống số một cho thận. Uống đủ nước giúp thận loại bỏ natri, urê và các chất thải thông qua nước tiểu, đồng thời làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận do nước tiểu cô đặc.

Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, hệ tiết niệu hoạt động hiệu quả hơn và nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu cũng giảm đáng kể. Nếu thấy nước lọc nhạt nhẽo, khó uống được nhiều, hãy thử thêm trái cây, thảo mộc, mật ong để tăng hương vị.

Nước chanh pha loãng: Hỗ trợ ngăn ngừa sỏi thận

Nước chanh chứa citrate tự nhiên, hợp chất có khả năng giúp ngăn tinh thể canxi kết tụ thành sỏi trong thận. Việc thêm chanh vào nước uống hàng ngày không chỉ tăng hương vị mà còn hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận ở một số người có nguy cơ cao.

Ngoài ra, vitamin C và chất chống oxy hóa trong chanh cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Hãy thêm nước chanh bằng cách cho nước cốt của nửa quả chanh vào một cốc nước ấm hoặc lạnh. Uống vào buổi sáng khi bụng đói để đạt được hiệu quả tối đa. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá mức để tránh ảnh hưởng men răng hoặc dạ dày.

Nước ép nam việt quất không đường: Hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu

Theo Healthline, nam việt quất từ lâu được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, yếu tố có thể ảnh hưởng gián tiếp đến thận nếu tái phát nhiều lần. Các hợp chất chống oxy hóa trong loại quả này giúp hạn chế vi khuẩn bám vào đường tiết niệu.

Nước ép nam việt quất cũng rất giàu chất chống oxy hóa như proanthocyanidin, hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu và giúp giảm viêm. Tuy nhiên, lưu ý nên chọn loại không thêm đường để tránh làm tăng đường huyết và áp lực chuyển hóa cho thận.

Trà xanh: Bổ sung chất chống oxy hóa

Trà xanh được coi là loại thức uống giải độc nhẹ nhàng hỗ trợ chức năng thận, giúp cơ thể loại bỏ tạp chất hiệu quả hơn, theo GoodRx. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin, giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và stress oxy hóa. Epigallocatechin gallate trong trà xanh cũng giúp giảm bài tiết oxalate trong nước tiểu.

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp giảm sự tích tụ độc tố và hỗ trợ quá trình lọc khỏe mạnh hơn. Thường xuyên uống trà xanh cũng có thể cải thiện sức khỏe trao đổi chất, từ đó gián tiếp có lợi cho chức năng thận.

Nước ép củ dền: Tăng cường thải độc

Củ dền rất giàu chất chống oxy hóa và nitrat, giúp tăng cường lưu thông máu và hỗ trợ quá trình giải độc. Ngoài ra, chức năng gan khỏe mạnh bổ sung cho quá trình giải độc của thận. Do đó, nước ép củ dền chứa nhiều khoáng chất và vitamin, bao gồm cả kali. Điều này giúp cân bằng nồng độ chất điện giải trong cơ thể.

Nước ép củ dền cũng chứa betalain, những hợp chất mạnh mẽ được biết đến với công dụng thanh lọc và chống viêm. Các chất dinh dưỡng này thúc đẩy tuần hoàn máu tốt hơn, từ đó hỗ trợ thêm quá trình lọc của thận. Đặc tính giải độc tự nhiên của nước ép củ dền khiến nó trở thành lựa chọn có lợi trong chế độ ăn uống hỗ trợ thận và tổng thể cơ thể.

Bên cạnh các lựa chọn có lợi, chuyên gia cảnh báo nên giảm tiêu thụ:

Nước ngọt có gas

Đồ uống nhiều đường

Nước tăng lực

Rượu bia

Đồ uống chứa axit phosphoric

Các loại đồ uống này có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường type 2 và bệnh thận mạn tính.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn