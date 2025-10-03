5 người trong tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' bị truy tố

VKSND Tối cao cho hay ngày 30/9 đã truy tố Đào Minh Quân (Đào Văn) về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo điều 84 Bộ luật Hình sự 1999 và điều 109 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng vụ án, VKSND Tối cao truy tố Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, Lisa Phạm) về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm), Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiền) và Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm) về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

VKS đề nghị 5 bị can hãy đến trụ sở Cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.