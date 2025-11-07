5 người chết, hơn 2.600 nhà hư hỏng do bão Kalmaegi

Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ sáng 7/11 cho biết bão làm 5 người chết (3 người ở Đăk Lăk, 2 ở Gia Lai), 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 6 người bị thương; 52 nhà sập và gần 2.600 nhà hư hỏng, tốc mái, riêng Gia Lai chiếm hơn 2.400 căn.

Ngoài ra, 9 tàu bị sóng đánh chìm; Gia Lai đang mất điện diện rộng. Các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.

Theo đánh giá, thiệt hại lần này thấp hơn nhiều so với các cơn bão có cường độ tương đương từng đổ bộ trong quá khứ, nhờ chỉ đạo quyết liệt, phương châm "lấy phòng là chính", sự chủ động của chính quyền và người dân.

Tiệm gara và quán cà phê ở khu đô thị An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn Đông bị gió quật sập, hư hỏng nhiều ôtô và xe máy. Ảnh: Đình Văn

Thủ tướng đã ban hành hai công điện, lập Sở chỉ huy tiền phương tại Bộ Chỉ huy quân sự Gia Lai do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo. Các tỉnh hoàn tất công tác phòng ngừa trước 13h ngày 6/11, hạn chế người dân ra đường sau 18h; lực lượng quân đội, công an trực chiến 24/24, đảm bảo thông tin liên lạc kể cả khi mất điện kéo dài.

Các địa phương đã thông báo, hướng dẫn 61.500 tàu với hơn 291.000 lao động trên biển di chuyển tránh bão; sơ tán gần 130.000 hộ với hơn 539.000 người (riêng Gia Lai gần 340.000), gia cố hơn 93.200 lồng bè. Quân đội bố trí sẵn hơn 269.000 cán bộ chiến sĩ, 6.700 phương tiện, gồm 1.790 xe đặc chủng và 6 máy bay.

Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp Quảng Ngãi 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đăk Lăk 30 tỷ. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ thêm mỗi tỉnh 10 tỷ.

Kalmaegi hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngày 1/11 tại Philippines, vào Biển Đông sáng 5/11 và mạnh cấp 15, giật cấp 17 sáng 6/11 khi cách Gia Lai 290 km. Tối cùng ngày, bão đổ bộ Đăk Lăk, Gia Lai với sức gió cấp 12-13, giật 15 sau đó suy yếu khi vào sâu đất liền.

Tác giả: Gia Chính

Nguồn tin: vnexpress.net