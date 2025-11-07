Bão số 13 đi qua, Gia Lai thiệt hại nặng nề

Sáng 7-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự về Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai đã có thống kê sơ bộ thiệt hại trên địa bàn tỉnh sau khi bão số 13 đi qua.

Theo đó, có 1 người chết là bà Nguyễn Thị G. (60 tuổi, trú phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) tử vong do bị sập mái nhà, 2 người bị thương ở phường Quy Nhơn và phường An Nhơn.

Ngoài ra còn có 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái và 1 thuyền bị chìm, 3 điểm giao thông bị sạt lở tại xã ã An Vinh.

Bão số 13 đi qua khiến người dân Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề

Còn tại xã Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10cm đến 40cm; có nơi ngập từ 50cm đến 80cm. Ngoài ra, còn hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bi chết.

Tại nhiều địa phương, nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng. Trên toàn tỉnh bị mất điên trên diện rộng; liên lạc bị chia cắt, đến 5 giờ sáng cùng ngày vẫn chưa khắc phục được. Do đó, nhiều địa phương vẫn chưa thông kế số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt.

Dưới đây là một số hình ảnh tan hoang sau bão mà phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận được:

Bão số 13 đổ bộ vào Gia Lai với cấp độ lớn, gió giật mạnh

Một quán nhậu trên địa bàn phường Quy Nhơn bị gió cuốn bay, chỉ còn trơ lại khung sắt

Trụ đèn giao thông đổ gãy hàng loạt tại nhiều tuyến đường

Cây đổ ngã ra đường chắn hết lối đi

Một ngôi nhà bị gió giật hư hỏng nặng, nhiều đồ đạc bị cuốn phăng ra đường

Người dân cố gắng khắc phục hư hỏng sau bão

Tuyến đường Chương Dương tại phường Quy Nhơn như bãi chiến trường

Nhiều năm trở lại đây, người dân khu vực phía Đông Gia Lai mới chịu thiệt hại nặng nề do bão đến vậy

Nhiều tuyến phố đang ngổn ngang sau bão

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động