Mưa do bão Kalmaegi làm 'hổng chân' đường sắt Bắc - Nam, phải mất vài ngày mới khôi phục xong

Đoạn đường sắt qua tỉnh Đắk Lắk bị xói lở do nước lũ từ bão số 13 (Kalmaegi) - Ảnh: T.T.

Sáng 7-11, ông Lê Quang Vinh - Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh - cho biết thông tin mưa lũ do ảnh hưởng bão số 13 (Kalmaegi) đã làm hư hỏng nặng tại Km1136+850 đường sắt Bắc - Nam dài 90m, sâu đến 9m thuộc khu gian Vân Canh - Phước Lãnh.

Nước lũ gây xói lở mạnh đã làm bay cả nền đường, "treo" đường ray trên không, khiến không thể chạy tàu qua đây.

Ông Vinh nói dự kiến việc sửa chữa có thể kéo dài trong vài ngày. Do đường bị trôi nền sâu và nước chảy mạnh, việc sửa chữa, khôi phục đường sắt sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và khả năng thu nước.

Bởi vậy, hiện hành khách đi tàu được ngành đường sắt tổ chức trung chuyển bằng ô tô giữa ga Diêu Trì (Gia Lai) và ga Tuy Hòa (Đắk Lắk).

Trước mắt, trong ngày 6-11 đã có các chuyến tàu bị ảnh hưởng buộc phải trung chuyển gồm: tàu SE1, SE3 (từ Bắc vào Nam), tàu SE8, SE6 (từ Nam ra Bắc).

Theo đó việc chuyển tải hành khách tàu SE1, SE3 đã xuất phát ở ga Diêu Trì lúc 7h25, ga Tuy Hòa tàu SE8 với 145 khách/4 ô tô xuất phát từ lúc 7h58.

Hành khách tàu lửa được trung chuyển bằng xe khách - Ảnh: T.T.

Hiện lực lượng thợ đường sắt, thiết bị và các đơn vị liên quan đang huy động để kiểm tra, khoanh vùng, khắc phục các vị trí sạt lở.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách liên hệ trực tiếp với nhà ga nơi mua vé hoặc tra cứu thông báo chính thức của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước khi đến ga.

Cầu Quý Đức, Km405 đường Trường Sơn Đông nối phường Ayun Pa qua xã Ia Pa (Gia Lai) ngập sâu hơn 1m, dài khoảng 200m khiến giao thông tê liệt. Theo đó, lượng nước thượng nguồn đổ về sông Ba gây ngập diện rộng từ 2h sáng đến nay.

Tác giả: MINH CHIẾN - HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ