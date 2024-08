5 mẫu MPV giá rẻ được người Việt cực kỳ ưa chuộng: Có mẫu chỉ 489 triệu đồng

Hyundai Stargazer

Đây là mẫu xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc MPV đa dụng.

Ngày 17/4, Hyundai Thành Công ra mắt chiếc Stargazer đời 2024. Mẫu MPV bổ sung thêm phiên bản với kiểu dáng hơi hướng SUV, Stargazer X.

Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer 2024 được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá bán thấp nhất chỉ 489 triệu đồng. Bản cao cấp nhất có giá 599 triệu đồng.

Sau phiên bản đầu tiên không đạt kỳ vọng doanh số, Hyundai Thành Công đặt niềm tin vào Hyundai Stargazer 2024 với thứ vũ khí quen thuộc: giá rẻ nhất phân khúc. Chính vì vậy, mẫu xe này được hướng đến nhóm khách hàng chủ yếu là kinh doanh dịch vụ.

Hyundai Stargazer 2024 chỉ giữ lại bản tiêu chuẩn (mẫu cũ) với giá bán hạ hơn 80 triệu đồng so với trước. Hai bản Stargazer X lần đầu được giới thiệu. Tất cả đều nhập khẩu Indonesia.

Bản tiêu chuẩn của Stargazer trang bị những tính năng cơ bản như đèn halogen, vô-lăng và ghế bọc nỉ, điều hòa chỉnh cơ. Xe không có màn hình giải trí, công nghệ an toàn chỉ được hỗ trợ bởi cảm biến lùi, phân phối lực phanh điện tử, ABS, không có cân bằng điện tử.

Bản X cao cấp sở hữu thêm các công nghệ an toàn thuộc gói ADAS như cảnh báo va chạm phía trước, phanh hỗ trợ va chạm phía trước/sau, hỗ trợ phanh tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình...

Tất cả các phiên bản Hyundai Stargazer 2024 đều trang bị động cơ 1.5 giống bản cũ. Động cơ cho công suất 115 mã lực tại vòng tua máy 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hộp số CVT.

Sự góp mặt của Stargazer X cùng với giá bán thấp hàng đầu phân khúc là cơ sở để Hyundai Thành Công hy vọng vào một sự lột xác về doanh số cho mẫu MPV nhập khẩu.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander đang phân phối tại Việt Nam có 3 lựa chọn phiên bản, gồm Xpander MT, Xpander AT và Xpander AT Premium. Trong đó, giá xe Mitsubishi Xpander số sàn: 560 triệu đồng. Giá xe Mitsubishi Xpander AT Eco: 598 triệu đồng. Giá Mitsubishi Xpander AT Premium: 658 triệu đồng. Ngoài ra xe còn có phiên bản Cross giá 698 triệu đồng.

Về mặt động cơ, xe dùng loại 1,5 lít, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, hộp số tự động 4 cấp.

Hiện xe đang được niêm yết ở mức rất hấp dẫn cùng với đó là thiết kế trẻ trung, hiện đại, bắt mắt; tính thực dụng cao và các tiện nghi, trang bị an toàn đủ dùng. Mẫu MPV Nhật Bản được đáng giá là lựa chọn hoàn hảo đối với khách hàng có nhu cầu về một chiếc xe đa dụng, đáp ứng tốt cả mục đích gia đình lẫn công việc kinh doanh.

Đây cũng là mẫu xe nhận được sự ưu ái đặc biệt của người tiêu dùng Việt. Nửa đầu 2024, Xpander chiếm khoảng 41% thị phần phân khúc MPV cỡ nhỏ. Không chỉ là ông vua phân khúc MPV cỡ nhỏ, Xpander thậm chí cũng là vua của toàn thị trường.

Toyota Avanza Premio

Với mức giá niêm yết chỉ hơn 500 triệu đồng, Avanza Premio được coi là một “kẻ thách thức” trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, vốn là cuộc chơi của những mẫu xe được ưa chuộng hàng đầu như Xpander, XL7.

Avanza Premio thế hệ mới được Toyota Việt Nam ra mắt vào 23/3, nhập khẩu Indonesia. Mẫu MPV phát triển dựa trên nền tảng khung gầm DNGA của hãng con Daihatsu. Hai tùy chọn cấu hình là số sàn MT giá 548 triệu đồng và CVT 588 triệu đồng.

Toyota Avanza Premio 2022 sử dụng động cơ 1,5 lít. Công suất đạt 105 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Hộp số trên Avanza loại số sàn 6 cấp bản MT và vô cấp bản CVT. Dẫn động cầu trước.

Hệ thống trang bị an toàn trên Avanza chỉ dừng lại ở mức đủ dùng chứ không phải xuất sắc nếu so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe được trang bị các tính năng như: Chống bó cứng phanh (ABS), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Cân bằng điện tử (VSC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Camera lùi, Cảm biến đỗ xe phía sau, 2 túi khí...

Suzuki XL7

XL7 2024 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, nhập khẩu Indonesia.

Tại Việt Nam, Suzuki XL7 2024 được phân phân phối chính hãng 1 phiên bản, giá niêm yết 599 triệu đồng.

Nâng cấp đáng kể nhất trên Suzuki XL7 2024 là động cơ. Suzuki XL7 trang bị động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên VVT và có thêm một máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ nằm dưới ghế phụ. Hệ thống này cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/phút.

Bổ sung thêm một số nâng cấp mới về trang bị đi kèm giá bán không đổi, XL7 hấp dẫn hơn với những khách hàng ưa thích thương hiệu Suzuki, đề cao đặc tính bền, thực dụng.

Đây là mẫu MPV giá rẻ duy nhất được trang bị động cơ hybird cùng mức giá bán chưa tới 600 triệu đồng hiện nay.

Kia Caren

Tại Việt Nam, Kia Carens được phân phân phối chính hãng 7 phiên bản, giá thấp nhất 589 triệu đồng.

Kia Carens thế hệ mới bán ra với ba tùy chọn động cơ, với hai bản máy xăng 1.5 và 1.4 tăng áp, cùng bản diesel 1.5.

Phiên bản động cơ xăng SmartStream Gamma II 1,5 lít, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, công suất 113 mã lực tại vòng tua 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hệ dẫn động cầu trước với hộp số IVT biến thiên thông minh.

Phiên bản 1.4T trang bị động cơ Kappa 1,4 lít, turbo, 4 xi-lanh, công suất 138 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 242 Nm ở 1.500-3.200 vòng/phút. Vẫn là dẫn động cầu trước nhưng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Cả hai phiên bản có ba chế độ lái, gồm Sport, Eco và Normal.

Phiên bản sử dụng động cơ diesel 1.5L có công suất 113 mã lực và sức kéo 250 Nm, công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp CRDi, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Trang bị an toàn của Kia Carens chỉ dừng lại ở mức khá căn bản với một mẫu xe đô thị. Kia Carens thế hệ mới được trang bị loạt công nghệ an toàn như: Phanh đĩa 4 bánh, Chống bó cứng phanh ABS, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Hỗ trợ đổ đèo, Cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí…

