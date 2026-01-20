Quả bơ

Bơ đứng đầu danh sách các loại quả béo nhất với khoảng 15g chất béo trên mỗi 100g thịt quả. Dù đây chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn (tốt cho tim mạch), nhưng hàm lượng calo của bơ lại rất lớn (khoảng 160 calo/100g). Nếu bạn ăn một quả bơ kèm theo sữa đặc hoặc đường mỗi ngày, lượng calo nạp vào sẽ khiến nỗ lực giảm cân của bạn "đổ sông đổ biển". Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng khoảng 1/4 đến 1/2 quả bơ mỗi ngày.

Quả sầu riêng

Sầu riêng là loại quả có mùi vị đặc trưng nhưng cũng sở hữu lượng chất béo và đường khổng lồ. Trong 100g sầu riêng chứa khoảng 5g - 13g chất béo và cung cấp tới gần 150 calo. Ngoài ra, chỉ số đường huyết (GI) của sầu riêng rất cao, dễ gây tích tụ mỡ bụng và cảm giác nóng trong người. Ăn quá nhiều sầu riêng không chỉ gây tăng cân nhanh chóng mà còn có thể dẫn đến tình trạng đầy hơi, khó tiêu.

5 loại trái cây vốn lành mạnh nhưng ăn nhiều có thể dẫn đến tăng cân. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Quả dừa

Khác với nước dừa thanh mát, phần cùi dừa (cơm dừa) lại cực kỳ giàu chất béo. Trong 100g cùi dừa có thể chứa tới 33g chất béo, phần lớn là chất béo bão hòa. Nước cốt dừa đậm đặc cũng là nguyên nhân khiến các món chè hay cà ri trở nên "nguy hiểm" đối với người đang ăn kiêng. Nếu bạn có thói quen ăn cùi dừa già hoặc uống nước cốt dừa thường xuyên, hãy chuẩn bị tinh thần cho việc chỉ số mỡ máu và cân nặng sẽ tăng vọt.

Quả Olive

Olive thường xuất hiện trong các món salad lành mạnh, nhưng đừng để vẻ ngoài nhỏ bé của chúng đánh lừa. Khoảng 10% - 15% trọng lượng quả olive là chất béo. Mặc dù đây là nguồn cung cấp acid oleic rất tốt cho sức khỏe, nhưng vì chúng thường được ngâm trong muối và dầu, nên việc ăn quá nhiều sẽ nạp vào cơ thể lượng natri và calo dư thừa, gây tích nước và tăng huyết áp.

Quả cọ

Quả cọ là nguồn cung cấp dầu cọ phổ biến, chứa hàm lượng chất béo bão hòa rất cao. Mặc dù quả cọ tươi giàu vitamin A và E, nhưng do cấu tạo chủ yếu từ các axit béo, chúng cung cấp một lượng calo khổng lồ trong một khẩu phần nhỏ. Việc tiêu thụ thường xuyên các sản phẩm từ quả cọ mà không cân đối các nhóm chất khác có thể dẫn đến nguy cơ béo phì và các bệnh liên quan đến mạch máu.

Để tận dụng dưỡng chất từ các loại quả này mà vẫn giữ được vóc dáng, bạn hãy lưu ý:

- Kiểm soát khẩu phần: Chỉ nên ăn với lượng nhỏ (ví dụ: 1-2 múi sầu riêng hoặc vài quả olive mỗi lần).

- Không ăn kèm đường/sữa: Tránh kết hợp thêm chất ngọt nhân tạo khi ăn bơ hay sầu riêng.

- Thời điểm ăn: Nên ăn vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện để cơ thể có thời gian đốt cháy năng lượng, tránh ăn vào buổi tối muộn.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV