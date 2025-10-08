Những món ăn đêm không gây tăng cân bạn nên biết

Trứng luộc

Trứng luộc là một trong những món ăn đêm không gây tăng cân. Ảnh: M.T

Mỗi quả trứng luộc chỉ khoảng 70 calo nhưng lại chứa trọn vẹn protein chất lượng cao, vitamin B12, choline cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng đạm dồi dào giúp bạn no lâu, hạn chế cơn thèm những món giàu năng lượng khác. Đây chính là lựa chọn cực kỳ tiện lợi cho bữa ăn đêm.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp không đường là nguồn protein dồi dào, giúp no lâu và giảm cơn thèm ăn vặt vào ban đêm. Khi kết hợp với một ít trái cây tươi ít đường như dâu tây, việt quất hay kiwi, món ăn đêm này không chỉ giúp bạn ngon miệng hơn, mà còn cung cấp chất xơ, vitamin…

So với sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp có lượng đạm cao gấp đôi và ít carbohydrate hơn. Điều này giúp cơ thể duy trì lượng đường máu ổn định, hạn chế tích mỡ.

So với sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp có lượng đạm cao gấp đôi và ít carbohydrate hơn. Ảnh: Internet

Khoai lang luộc

Khoai lang cung cấp carbohydrate phức hợp, chất xơ và vitamin A, giúp no lâu hơn so với các món ăn nhanh nhiều tinh bột tinh chế. Khi luộc, khoai lang giữ nguyên hương vị tự nhiên, giúp món ăn vừa ngon miệng vừa ít calo, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Khoai lang luộc còn giúp ổn định đường huyết trong đêm, tránh tình trạng “đói lại” hoặc thèm đồ ngọt sau khi ăn.

Cháo yến mạch

Cháo yến mạch. Ảnh: Internet

Yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan, tạo cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm hấp thu chất béo. Khi nấu loãng với nước hoặc sữa hạt không đường, món cháo này có vị thanh mát, phù hợp ăn khuya mà không lo tăng cân.

Chỉ cần 5-10 phút chế biến, bạn đã có ngay món ăn nóng hổi nhưng không lo tăng cân.

Sinh tố “xanh”

Sinh tố từ rau lá kết hợp với trái cây ít ngọt là lựa chọn thanh mát, lý tưởng cho bữa ăn đêm. Không chỉ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, sinh tố “xanh” còn ít calo.

Bạn có thể sử dụng cải bó xôi, cải xoăn, dưa leo, táo xanh hoặc kiwi để tăng vị ngọt tự nhiên. Bạn cũng nên lựa chọn trái cây ít đường để giúp kiểm soát calo và đường huyết và hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.

Tác giả: Nhã Uyên (tổng hợp)

Nguồn tin: baogialai.com.vn