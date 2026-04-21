5 loại quả nên tránh cho trẻ sơ sinh ăn dù bổ dưỡng đến mấy

Trong hành trình nuôi con, nhiều bậc phụ huynh luôn ưu tiên lựa chọn trái cây tươi như một phần không thể thiếu trong chế độ ăn dặm. Tuy nhiên, không phải loại quả nào bổ dưỡng cũng phù hợp với trẻ nhỏ. Do trẻ sơ sinh có hệ tiêu hóa còn non yếu và sức đề kháng chưa hoàn thiện, một số loại trái cây có thể gây ra những phản ứng bất lợi nếu sử dụng không đúng cách.

Dưới đây là 5 loại trái cây cha mẹ nên thận trọng khi cho trẻ ăn, theo Tencent News.

Đào: Giàu chất xơ nhưng dễ gây rối loạn tiêu hóa

Đào là loại quả ngọt mát, nhiều nước, nhưng lại không thực sự phù hợp với trẻ nhỏ. Hàm lượng chất xơ cao trong đào có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa còn yếu của trẻ. Ăn quá nhiều đào dẫn đến các triệu chứng như đầy bụng, tiêu chảy hoặc táo bón.

Ngoài ra, đào được xếp vào nhóm trái cây "tính nóng". Với những trẻ có cơ địa dễ bị nóng trong (hay khô miệng, đau họng, nhiều ghèn mắt), việc ăn đào có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay cả với những bé có thể chất cân bằng, cũng không nên cho trẻ ăn đào quá sớm hoặc với số lượng lớn.

Khuyến nghị: Chỉ nên cho trẻ ăn đào sau 2 tuổi, cần gọt vỏ, bỏ hạt, nghiền nhuyễn và cho ăn với lượng nhỏ, đồng thời quan sát phản ứng tiêu hóa của bé.

Xoài: Ngon miệng nhưng dễ gây dị ứng

Xoài là loại trái cây hấp dẫn nhưng lại nằm trong nhóm dễ gây dị ứng ở trẻ nhỏ. Hợp chất mangiferin trong xoài có thể gây kích ứng da và niêm mạc, dẫn đến viêm da tiếp xúc. Khi ăn, nước xoài dễ dính vào vùng miệng và má, gây đỏ da, ngứa, nổi mẩn. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngứa miệng, tê lưỡi, nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Khuyến nghị: Trẻ dưới 3 tuổi nên hạn chế. Khi tập ăn, cần cho thử lượng nhỏ, tránh tiếp xúc với da và theo dõi phản ứng trong vài ngày.

Dâu tằm: Ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng

Quả dâu tằm có màu tím đen bóng và vị chua ngọt hấp dẫn nhưng lại chứa chất ức chế trypsin. Chất này cản trở enzyme tiêu hóa protein, có thể làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng của trẻ. Nếu ăn nhiều, trẻ có thể gặp các vấn đề như buồn nôn, đầy bụng, thậm chí dị ứng với biểu hiện phát ban hoặc mệt mỏi.

Khuyến nghị: Không nên cho trẻ dưới 3 tuổi ăn. Ngay cả với trẻ lớn hơn, mỗi lần chỉ nên ăn 3-5 quả.

Ăn dâu tằm có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ dinh dưỡng của trẻ. Ảnh: Visual China.

Vải: Ngọt đậm nhưng dễ gây nóng trong

Vải chứa lượng đường cao và được xem là loại trái cây có tính nhiệt. Việc ăn nhiều vải có thể khiến trẻ bị nhiệt miệng, táo bón, đau họng. Ngoài ra, lượng đường lớn còn ảnh hưởng đến khẩu vị, khiến trẻ biếng ăn bữa chính.

Khuyến nghị: Chỉ nên cho trẻ ăn 1-2 quả mỗi lần, tránh ăn khi đói và nên uống nước sau khi ăn để giảm bớt tình trạng nóng trong bụng.

Dứa (thơm): Nguy cơ kích ứng và dị ứng cao

Dứa có vị ngọt, mọng nước và hương vị độc đáo nhưng cũng là loại trái cây nguy hiểm với trẻ sơ sinh. Dứa chứa enzyme bromelain có thể gây kích ứng niêm mạc miệng và hệ tiêu hóa, khiến trẻ bị rát miệng, đau bụng hoặc tiêu chảy. Bên cạnh đó, dứa cũng có nguy cơ gây dị ứng, đặc biệt với trẻ có cơ địa nhạy cảm.

Khuyến nghị: Không nên cho trẻ dưới 3 tuổi ăn. Sau tuổi này, chỉ nên cho trẻ ăn thử với lượng nhỏ. Trước khi ăn cần ngâm dứa trong nước muối loãng khoảng 30 phút để giảm chất gây kích ứng.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn