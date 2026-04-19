Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm

Nghệ An tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trong Tháng hành động 2026.

Theo quyết định, Đoàn kiểm tra gồm 9 thành viên, do Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Thương làm Trưởng đoàn. Hoạt động kiểm tra sẽ tập trung vào các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các xã, phường. Đồng thời, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và các dịch vụ ăn uống.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc thực hiện các quy định pháp luật trong toàn bộ chuỗi từ sản xuất, chế biến đến kinh doanh và cung ứng dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm nếu có.

Hoạt động kiểm tra được triển khai linh hoạt theo hình thức định kỳ và đột xuất, diễn ra từ ngày 20/4 đến 15/5/2026. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Y tế để lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đúng quy định, đồng thời báo cáo kết quả về cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Trưởng đoàn căn cứ kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm năm 2026 để xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, trình phê duyệt và tổ chức triển khai. Chính quyền các xã, phường có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm theo đề xuất của đoàn kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, đoàn có thể đề xuất điều chỉnh thành viên hoặc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, đoàn sẽ tự giải thể theo quy định.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn