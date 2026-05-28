Trời nóng gay gắt, nên chọn quần áo màu gì để dễ chịu hơn?

Màu trắng phản xạ nhiệt tốt hơn

Ánh nắng mặt trời mang theo nhiệt và các tia bức xạ. Những màu tối như đen, xanh đậm hay nâu thường hấp thụ nhiều ánh sáng hơn, từ đó giữ nhiệt nhiều hơn trên bề mặt vải. Ngược lại, màu trắng phản xạ phần lớn ánh sáng chiếu vào nên ít hấp thụ nhiệt hơn.

Vì vậy, khi mặc áo trắng dưới trời nắng, bề mặt áo thường không nóng lên nhanh như áo tối màu, giúp cơ thể có cảm giác dễ chịu hơn.

Nhưng “mát” còn phụ thuộc vào chất liệu vải

Màu sắc chỉ là một phần. Một chiếc áo trắng làm từ polyester dày có thể vẫn gây bí nóng hơn áo cotton mỏng màu tối.

Những chất liệu phù hợp cho mùa hè thường là: Cotton, Linen (vải lanh), Modal, các loại vải có khả năng thấm hút mồ hôi tốt

Quần áo rộng rãi, thoáng khí cũng giúp cơ thể tản nhiệt hiệu quả hơn so với đồ bó sát.

Vì sao có người mặc đen vẫn thấy không quá nóng?

Trong thực tế, cảm giác nóng còn phụ thuộc vào môi trường và cách cơ thể thoát nhiệt. Một số nghiên cứu cho thấy quần áo màu đen trong điều kiện rộng, thoáng có thể tạo luồng đối lưu nhiệt nhất định. Tuy nhiên, dưới nắng trực tiếp, đồ tối màu nhìn chung vẫn hấp thụ nhiệt nhiều hơn.

Đó là lý do vào mùa hè, các trang phục màu trắng, be, xanh nhạt hay pastel thường được ưa chuộng hơn.

Không chỉ mát hơn mà còn tạo cảm giác nhẹ mắt

Ngoài yếu tố nhiệt độ, màu trắng còn tạo cảm giác thị giác “dịu” hơn trong thời tiết oi bức. Các gam màu sáng thường mang lại cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng và phù hợp với không khí mùa hè.

Trong thời trang đời sống, áo trắng cũng dễ phối đồ, phù hợp từ đi làm, đi chơi đến vận động ngoài trời.

Mặc gì để đỡ nóng hơn trong mùa hè?

Ngoài chọn màu sáng, có thể lưu ý thêm:

- Ưu tiên quần áo rộng vừa phải

- Chọn vải thấm hút mồ hôi

- Hạn chế mặc nhiều lớp

- Đội mũ, dùng áo chống nắng khi ra ngoài

- Uống đủ nước để cơ thể điều hòa nhiệt tốt hơn

Một chiếc áo trắng không thể khiến thời tiết bớt oi, nhưng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn đôi chút giữa những ngày hè nóng bức.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: baovanhoa.vn