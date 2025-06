5 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo bạn đang thiếu vitamin nghiêm trọng

Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường trên móng tay của bạn. (Ảnh: Getty)

Chúng ta thường chú ý chăm sóc làn da, mái tóc mà bỏ qua móng tay, dù thực tế, móng cũng có thể “lên tiếng” khi cơ thể có vấn đề.

Theo các chuyên gia da liễu, móng tay và móng chân được cấu tạo chủ yếu từ keratin - một loại protein có trong da và tóc. Khi cơ thể thiếu hụt dưỡng chất hoặc gặp vấn đề sức khỏe, móng tay sẽ là nơi đầu tiên thể hiện dấu hiệu bất thường.

Nghiên cứu của Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD) cho biết, khoảng 10-15% các bệnh lý về móng tay có liên quan trực tiếp đến tình trạng dinh dưỡng kém hoặc thiếu hụt vitamin.

5 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo cơ thể thiếu vitamin

1. Thay đổi màu sắc móng tay

Màu sắc móng tay bình thường sẽ dao động từ hồng nhạt đến hồng đỏ tùy vào sắc tố da và tuần hoàn máu. Tuy nhiên, khi cơ thể thiếu một số vitamin, màu móng sẽ thay đổi đáng kể.

Thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến khiến móng tay nhợt nhạt, trong khi thiếu vitamin B12 lại làm móng trở nên sẫm màu hoặc xanh xám. Một nghiên cứu của National Institutes of Health (NIH) cũng cho thấy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ảnh hưởng rõ rệt đến màu sắc và độ chắc khỏe của móng tay.

2. Xuất hiện các rãnh ngang

Nếu bạn để ý thấy những đường lõm ngang chạy dọc theo bề mặt móng tay, rất có thể đó là đường Beau - dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu hụt kẽm hoặc đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Một rãnh ngang (đường Beau) chạy ngang qua mỗi móng tay. (Ảnh: VisualDX)

Ngoài thiếu kẽm, các bệnh lý như tiểu đường, suy giáp và nhiễm trùng nặng cũng có thể gây ra hiện tượng này. Tuy nhiên, nếu các đường này chỉ xuất hiện ở một hoặc hai móng, nhiều khả năng là do chấn thương cơ học chứ không phải thiếu vitamin.

3. Các đường trắng ngang

Không giống những đốm trắng nhỏ vô hại thường gặp, những đường trắng dài chạy ngang móng tay có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu canxi hoặc kẽm nghiêm trọng.

Các đường trắng chạy ngang qua móng tay (bệnh bạch móng ngang). (Ảnh: iStock)

Theo Tạp chí Da liễu Hoa Kỳ (Journal of the American Academy of Dermatology), hiện tượng này còn gọi là bệnh bạch móng ngang và thường xuất hiện đồng thời ở nhiều móng tay khi cơ thể thiếu chất.

4. Móng tay giòn, dễ gãy

Nếu móng tay của bạn thường xuyên bị khô, giòn và dễ nứt, rất có thể bạn đang thiếu sắt, biotin hoặc canxi.

Một khảo sát của Dermatology Practical & Conceptual năm 2022 ghi nhận khoảng 20% người trưởng thành từng gặp tình trạng móng yếu, nứt và giòn do thiếu vitamin.

Móng tay giòn, dễ gãy. (Ảnh: iStock)

Móng tay yếu không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn phản ánh khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể bạn đang có vấn đề.

5. Móng tay hình thìa

Hiện tượng móng tay mỏng dẹt, phần giữa lõm xuống như thìa (gọi là koilonychia) là dấu hiệu khá đặc trưng của tình trạng thiếu sắt và vitamin C.

Ngoài ra, koilonychia cũng có thể gặp ở những người bị rối loạn chuyển hóa sắt, mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc rối loạn tuyến giáp. Dù nguyên nhân nào, nếu thấy móng tay mình bỗng lõm xuống bất thường, bạn nên kiểm tra sức khỏe sớm.

Móng tay lõm hình thìa. (Ảnh: doctorrekha)

Làm sao biết sự thay đổi ở móng tay là do thiếu vitamin hay nguyên nhân khác?

Dù thiếu vitamin là một nguyên nhân phổ biến, nhưng không phải mọi thay đổi ở móng tay đều xuất phát từ đó. Theo các chuyên gia của Cleveland Clinic, những yếu tố khác như chấn thương, nhiễm trùng, bệnh lý nền (tiểu đường, tuyến giáp, bệnh gan, bệnh thận…) và tác dụng phụ của thuốc cũng có thể khiến móng tay biến dạng.

Cách nhận biết:

Nếu hầu hết các móng tay và móng chân đều thay đổi cùng lúc, khả năng cao là do thiếu dinh dưỡng hoặc bệnh lý toàn thân.

Nếu chỉ một hoặc hai móng bị ảnh hưởng, rất có thể là do chấn thương cơ học hoặc nhiễm nấm.

Các dấu hiệu kèm theo như mệt mỏi, xanh xao, dễ bầm tím có thể cho thấy bạn đang thiếu sắt, B12 hoặc kẽm.

Để xác định chính xác nguyên nhân, bạn nên thăm khám sớm và thực hiện xét nghiệm máu kiểm tra nồng độ vitamin, khoáng chất cần thiết.

Bao lâu thì móng tay phục hồi sau khi bổ sung vitamin?

Thông thường, móng tay mọc với tốc độ trung bình 3 mm mỗi tháng. Do đó, ngay cả khi bạn bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất, móng tay vẫn cần vài tháng để phục hồi về hình dạng và độ chắc khỏe ban đầu.

Móng chân mọc chậm hơn, khoảng 1mm mỗi tháng, nên sẽ cần thời gian lâu hơn để thấy sự cải thiện rõ rệt.

Chăm sóc móng tay không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là cách lắng nghe những tín hiệu sức khỏe từ bên trong. Để giữ móng chắc khỏe, bạn nên:

- Bổ sung đầy đủ sắt, kẽm, canxi, biotin, vitamin B12 và C qua chế độ ăn hoặc thực phẩm chức năng.

- Hạn chế sơn móng, tiếp xúc hóa chất tẩy rửa.

- Thăm khám định kỳ nếu nhận thấy bất thường kéo dài./.

