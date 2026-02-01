Cầu thủ Việt kiều đầu tiên thi đấu cho Sông Lam Nghệ An

Karim Trần Phi Long ra mắt trong màu áo Sông Lam Nghệ An - Ảnh: Sông Lam Nghệ An

Karim Trần Phi Long vào sân ở phút 45, khi tỉ số đang là 2-0 nghiêng về Hà Nội. Anh rời sau ở phút 87. Dù không chơi hết trận, tuy nhiên, nó đánh dấu cột mốc mới cho cầu thủ sinh năm 2004, khi anh được hít thở bầu không khí V-League 2025-2026.

Karim Trần Phi Long có bố là người Việt Nam, mẹ là người Algeria, sinh ra và lớn lên tại Pháp. Karim Phi Long từng thi đấu cho CLB FC United Richelle tại Giải hạng 4 ở Bỉ.

Cầu thủ 22 tuổi này có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền đạo biên phải. Anh nổi bật với tốc độ, khả năng di chuyển rộng và hỗ trợ tấn công.

Theo Sông Lam Nghệ An, cầu thủ Việt kiều này nghiêm túc trong sinh hoạt chuyên môn, khả năng hòa nhập nhanh và phù hợp với định hướng chiến thuật mà HLV Văn Sỹ Sơn đang xây dựng.

Karim Trần Phi Long cho biết: "Tôi đến đây nhờ một trận đấu với Câu lạc bộ Achin. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và tôi rất vui khi được gia nhập một câu lạc bộ có nhiều tham vọng.

Đây là một cơ hội thực sự và là niềm tự hào lớn khi được đại diện và có mặt tại đây, ở Việt Nam. Bởi vì cha tôi là người Việt Nam, bà nội và ông nội tôi cũng vậy".

Trước khi được Sông Lam Nghệ An lựa chọn, Phi Long Karim Tran từng thử việc tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau đó, anh thi đấu giao hữu với Sông Lam Nghệ An và tạo được ấn tượng.

Đăng ký Karim Phi Long, CLB Sông Lam Nghệ An cũng chính thức mở cánh cửa đầu tiên cho suất cầu thủ Việt kiều. Từ trước đến nay, đội bóng này không có truyền thống đó.

Karim Phi Long trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên chơi cho Sông Lam Nghệ An. Nó cũng mở ra cơ hội cho những cầu thủ gốc Việt khác đến Nghệ An tìm kiếm cơ hội thi đấu ở quê nhà.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ