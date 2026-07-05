Khi Mr Pips bị bắt, cha mẹ rút hàng trăm tỉ đồng mua 314 lượng vàng bỏ vào vali mang đi gửi

Mr Pips Phó Đức Nam sưu tập dàn siêu xe tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính - Ảnh: FBNV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền còn có bạn gái Nam là Nguyễn Thanh Tâm và bố mẹ của Nam là ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu.

Trong vụ án này còn có ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng gần 200 người khác bị đề nghị truy tố.

Dùng tiền "bẩn" mua bất động sản, rửa qua nhiều tài khoản

Theo kết luận điều tra, sau thời gian sang nước ngoài học cách vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, Nam trở về Việt Nam tổ chức đường dây lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các bị hại.

Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, Nam chỉ đạo người thân và bạn gái tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng và sở hữu nhiều bất động sản.

Trong số tài sản được xác định liên quan vụ án, nổi bật là hai căn hộ hạng sang tại Hà Nội có tổng giá trị giao dịch hơn 261 tỉ đồng.

Một phần tiền và vàng bị Công an thu giữ - Ảnh: CAHN

Theo kết luận điều tra, Nam đã sử dụng gần 147 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, cùng với sự giúp sức của bố mẹ để mua hai căn hộ này. Sau đó, các tài sản được chuyển nhượng cho người khác nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Quá trình giao dịch, ông Phó Đức Thắng đứng ra vay ngân hàng hơn 214 tỉ đồng để thanh toán tiền mua căn hộ. Các khoản vay sau đó được tất toán bằng nguồn tiền do Nam chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên ông Thắng nhưng thực tế Nam trực tiếp sử dụng.

Sau khi bán hai căn hộ, hàng trăm tỉ đồng tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Riêng bà Lê Thị Liễu nhận hơn 121 tỉ đồng từ Nam và ông Thắng, trong đó hơn 80 tỉ đồng được xác định là tiền do phạm tội mà có.

Theo cơ quan điều tra, số tiền này sau đó được gửi tiết kiệm trực tuyến, tất toán rồi tiếp tục gửi lại nhiều lần nhằm che giấu nguồn gốc.

Rút hàng trăm tỉ mua vàng, USD rồi chia vào vali, ba lô gửi người thân

Theo kết luận điều tra, ngay sau khi biết con trai bị bắt, ông Thắng và bà Liễu lo ngại tài sản sẽ bị kê biên, phong tỏa nên lập tức rút lượng lớn tiền mặt từ nhiều tài khoản ngân hàng.

Ông Thắng bị cáo buộc đã rút tổng cộng khoảng 85 tỉ đồng rồi chia gửi cho cháu ruột, người thân và đồng nghiệp cất giữ.

Trong khi đó, bà Liễu tất toán nhiều khoản tiền gửi, rút khoảng 60 tỉ đồng tiền mặt để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC thông qua những người kinh doanh vàng và ngoại tệ.

Toàn bộ số tiền, vàng cùng tài sản có sẵn trong nhà được bà Liễu chia vào hai ba lô và một chiếc vali có khóa mã.

Theo hồ sơ vụ án, chiếc vali chứa khoảng 400.000 USD, 240 lượng vàng SJC và nhiều cọc tiền mặt được gửi tại nhà một người cháu.

Hai ba lô còn lại, bên trong có hơn 5,7 tỉ đồng, 100.000 USD và 134 lượng vàng SJC, được gửi cho một người cháu khác cất giữ.

Không dừng lại ở đó, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên mở hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỉ đồng.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ này sau đó đều bị cơ quan điều tra phát hiện.

Kết quả khám xét tại nơi ở của những người được gửi nhờ tài sản, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm lượng vàng SJC, 500.000 USD, hàng chục tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn hộ và các tài sản khác.

Ngoài số tài sản bị thu giữ trực tiếp, nhiều người thân của ông Thắng cũng tự nguyện giao nộp số tiền được gửi cất giữ, từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và các khoản tiết kiệm liên quan đã được phong tỏa, tạm giữ để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

Kết luận điều tra cho rằng việc rút tiền, mua vàng, ngoại tệ rồi chia nhỏ gửi nhiều người thân được thực hiện sau thời điểm Nam bị bắt, với mục đích tránh để cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội. Đây cũng là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu về tội rửa tiền.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn