Ô tô đâm vào xe tải, 5 người tử vong

Trong một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào thứ Năm (ngày 4/9), 5 doanh nhân đã thiệt mạng khi chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ của họ đâm vào một chiếc xe tải trên Quốc lộ bốn làn xe Patna-Gaya-Dobhi số 83 gần Suiya Mor, thuộc đồn cảnh sát Parsa Bazar ở Bihar (Ấn Độ).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h45 sáng nghiêm trọng đến nỗi phần đầu xe ô tô đã bị kẹt vào xe tải.





Người dân địa phương nghe thấy tiếng va chạm lớn đã chạy đến hiện trường và báo cảnh sát.

Cảnh sát, với sự hỗ trợ của máy cắt gas và cần cẩu, đã tìm thấy thi thể các nạn nhân sau gần 2 giờ nỗ lực.

Cả 5 người tử vong đều là cư dân của Patna và các quận lân cận, làm nghề kinh doanh thuốc trừ sâu và sản phẩm nông nghiệp.

Các nạn nhân được xác định là Rajesh Kumar (50 tuổi) – cư dân Kurji Chashma Gali, Patna; Sanjay Kumar Sinha (55 tuổi) – cư dân Patel Nagar, Patna; Kamal Kishore (38 tuổi) – cư dân Patna; Prakash Chaurasia (35 tuổi) – cư dân Samastipur, hiện sống ở Patna; và Sunil Kumar (38 tuổi) – cư dân Muzaffarpur, hiện cư trú tại Patna.

Người thân cho biết nhóm này đã đến Fatuha để công tác và đang trở về Patna vào đêm muộn thì xảy ra tai nạn.

Rajesh Kumar được cho là điều hành một công ty nông nghiệp có uy tín với mạng lưới rộng khắp các quận xung quanh.

Cuộc điều tra ban đầu của Cảnh sát Patna cho biết chiếc xe chở các nạn nhân đang chạy với tốc độ rất cao trong khi xe tải di chuyển chậm hoặc đỗ bên lề đường mà không có tín hiệu đèn giao thông.

Người lái xe được cho là đã không kịp phanh, điều này cho thấy anh ta đã chạy quá tốc độ.

Các thi thể đã được gửi đến Cao đẳng Y khoa và Bệnh viện Patna để khám nghiệm tử thi.

Một vụ án đã được lập hồ sơ khởi tố tài xế xe tải tại đồn cảnh sát Parsa Bazar. Tài xế xe tải hiện đang bỏ trốn. Cảnh sát Patna đang nỗ lực truy bắt anh ta.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn