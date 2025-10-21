Đôi nam nữ đâm vào cột bê tông, 1 người tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h26 phút tối ngày 20/10, nạn nhân là anh L.V.D (SN 2007) trú tại xã Quảng Ninh, điều khiển xe máy (không biển kiểm soát), chở theo em L.T.T (SN 2010), cả hai đều trú tại xã Quảng Bình.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (ảnh người dân cung cấp).

Khi đang lưu thông trên tuyến đường 4C, đoạn qua thôn 1, xã Quảng Bình, chiếc xe máy do L.V.D điều khiển đã bất ngờ đâm vào cột bê tông bên đường.

Cú tông kinh hoàng khiến anh L.V.D tử vong tại chỗ.

Nạn nhân L.T.T, bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra và làm rõ nguyên nhân chi tiết dẫn đến vụ tai nạn đau lòng này.

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: congly.vn