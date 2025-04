3 trọng tài ngoại sẽ điều hành 2 trận đấu vòng 19 V.League 2024/25

Trọng tài Mongkolchai Pechsri (Thái Lan) sẽ điều hành 2 trận đấu của vòng 19. Ảnh: CTV

Theo đó, trận đấu giữa Thanh Hoá vs Thể Công Viettel diễn ra lúc 18h00 ngày 19/4 sẽ được 2 trọng tài FIFA Warintorn Sassadee và Mongkolchai Pechsri, đều là người Thái Lan, tham gia điều hành. Một người sẽ là trọng tài chính và một người sẽ điều hành phòng VAR. Đây là trận đấu đầu tiên của V.League mùa này có cả hai trọng tài người Thái Lan tham gia điều khiển.

Riêng trận SLNA vs Quảng Nam diễn ra lúc 18h00 ngày 20/4 sẽ do 2 trọng tài gồm Razlan Joffri Bin Ali (người Malaysia) và trọng tài Warintorn Sassadee (người Thái Lan) điều hành. Ở đấy, một người sẽ là trọng tài chính và một người cũng tham gia điều hành phòng VAR. Cần nhắc thêm, ở vòng 17 của V.League mới đây, trọng tài Razlan Joffri Bin Ali cũng là trọng tài chính của trận Hà Nội vs Thanh Hoá.

Trước đó, vị vua sân cỏ này từng điều hành trận đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp Bình Dương tại V.League 2023. Tương tự, trọng tài Mongkolchai Pechsri (Thái Lan) cũng từng cầm còi ở trận TP.HCM vs SHB Đà Nẵng ở vòng 10 V.League 2023. Xa hơn, ông Pechsri từng cầm còi trận Bình Dương vs Thanh Hóa ở mùa 2016, Long An vs Viettel mùa 2017 và SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn tại vòng 23 V.League 2022.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn