3 tháng thu hơn trăm tỷ, ‘ông lớn’ thủy điện Nghệ An vẫn báo lỗ

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Thủy điện Hủa Na ghi nhận doanh thu đạt 102,3 tỷ đồng trong quý I/2024, chỉ bằng 52% so với cùng kỳ. Dù vẫn thu hơn trăm tỷ nhưng giá vốn neo rất cao kết hợp các khoản chi phí đã ‘thổi bay’ toàn bộ doanh thu, kéo lợi nhuận thuần về mức âm 4,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 73,3 tỷ đồng.

Khép lại quý đầu năm, Thủy điện Hủa Na lỗ 3,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 70 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty chỉ mới hoàn thành 13,75% chỉ tiêu doanh thu của cả năm nêu tại tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024. Trong khi đó về chỉ tiêu lợi nhuận (179,9 tỷ đồng sau thuế), với việc thua lỗ trong quý I, Công ty lại đang đi ‘giật lùi’ so với vạch xuất phát.

Giải trình về kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm, Thủy điện Hủa Na cho biết, trong quý I/2024, lượng nước về hồ bình quân chỉ bằng 49,73% so với cùng kỳ. Sản lượng điện trong kỳ chỉ đạt 75,07 triệu kWh, ít hơn 50,46 triệu kWh so với cùng kỳ.

Dù vậy, Thủy điện Hủa Na vẫn còn 9 tháng để cải thiện các chỉ số kinh doanh. Năm 2023, Công ty làm ăn rất khấm khá với doanh thu vượt 4% so với kế hoạch trong khi lãi ròng vượt đến 54%, ở mức 236,5 tỷ đồng.

Thủy điện Hủa Na báo lỗ sau quý I/2024

Tại 31/3/2024, quy mô tài sản của Thủy điện Hủa Na ở mức 3.415 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong cơ cấu vốn, nợ phải trả chiếm 192 tỷ đồng, chủ yếu trong dài hạn. Nhìn chung các chỉ số tài chính của Công ty vẫn rất ổn định, trong đó tiền mặt trong ‘két’ vẫn rất dồi dào với hơn 204,6 tỷ đồng.

Công ty liên tục làm ăn có lãi trong thời gian qua, trong đó đỉnh cao là năm 2022 với mức lãi ròng 583,4 tỷ đồng. Đến cuối quý I/2024, khoản lợi nhuận sau thuế lũy kế của Thủy điện Hủa Na lên đến hơn 735,2 tỷ đồng, chiếm đến 22,8% vốn chủ sở hữu. Theo tài liệu ĐHCĐ 2024, Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%, tương ứng giá trị 235,23 tỷ đồng.

Quan sát hoạt động kinh doanh loạt công ty thủy điện trong quý I/2024, có thể thấy điểm chung là doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ do ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên dù sụt giảm mạnh doanh thu, hầu hết các công ty vẫn giữ được mức lãi cao nhờ tỷ suất lợi nhuận ổn định. Trường hợp doanh thu trăm tỷ nhưng báo lỗ như Thủy điện Hủa Na là khá hiếm so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Dốc vốn mua Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn

Công ty CP Thủy điện Hủa Na thành lập năm 2007 bởi các cổ đông sáng lập gồm Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Vốn điều lệ ban đầu ở mức 1.200 tỷ đồng. Đến cuối quý I/2024, các cổ đông lớn của Công ty gồm: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, 80,72% cổ phần), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (3,71%), Ngân hàng TMCP Bắc Á (4,91%), Ngân hàng TMCP Quân đội (4,46%).

Tháng 10/2017, cổ phiếu HNA của Công ty chính thức giao dịch trên sàn UPCoM, và đến 12/1/2024 vừa qua, cổ phiếu HNA đã chính thức chào sàn HOSE.

Các chỉ tiêu kinh doanh 2024 của Thủy điện Hủa Na thay đổi khi mua được Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn

Trong năm 2024, Thủy điện Hủa Na đang dồn lực để thực hiện việc mua lại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn (xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An). Nhà máy này đã vận hành từ năm 2014, có công suất 20 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện bình quân hàng năm theo thiết kế ở mức 89,74 triệu kWh.

Giá trị Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K đưa ra là 670,179 tỷ đồng. Tổng giá trị đề xuất đầu tư cho thương vụ này là 724,6 tỷ đồng, gồm 670 tỷ đồng giá mua lại nhà máy.

Về nguồn vốn để thực hiện, vốn chủ sở hữu của Thủy điện Hủa Na sẽ đáp ứng 30% tổng giá trị đầu tư, còn lại 70% là vốn vay. ‘Ông lớn’ thủy điện xứ Nghệ dự kiến vay các ngân hàng thương mại trong 10 năm với lãi suất trong năm đầu ở mức 7%/năm, 6 tháng trả gốc và lãi 1 lần.

Tất cả những nội dung này đều được trình bày trong dự thảo báo cáo HĐQT của Thủy điện Hủa Na, dự kiến thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty. Báo cáo này cũng điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh 2024 trong trường hợp mua được Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn, trong đó doanh thu tăng từ 744 tỷ đồng kế hoạch ban đầu lên xấp xỉ 784 tỷ đồng, trong khi đó lãi ròng lại giảm từ 179,9 tỷ đồng xuống 175,4 tỷ đồng.

Tác giả: Cao Thái

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn