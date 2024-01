Lợi nhuận Thủy điện Hủa Na giảm 59,4% trong năm 2023 trước khi chào sàn HoSE

Không còn hưởng lợi thuỷ văn, lợi nhuận lao dốc trở lại trong năm 2023

Trong quý IV/2023, Thủy điện Hủa Na ghi nhận doanh thu đạt 227,6 tỷ đồng, giảm 31,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 84,36 tỷ đồng, giảm 51,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 61,5%, về chỉ còn 46,4%.

Trong kỳ, do biên lợi nhuận suy giảm mạnh dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 48,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 99,46 tỷ đồng, về 105,56 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 68,4%, tương ứng giảm 9,99 tỷ đồng, về 4,62 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,3%, tương ứng tăng thêm 2,08 tỷ đồng, lên 12,87 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải kết quả kinh doanh lao dốc trong quý IV/2023, Thủy điện Hủa Na cho biết do lưu lượng nước về hồ bình quân đạt 109,95 m3/s, giảm 17,2% so với cùng kỳ và sản lượng điện chỉ đạt 188,86 triệu kWh, giảm 18,8% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Thủy điện Hủa Na ghi nhận doanh thu đạt 748,96 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 236,71 tỷ đồng, giảm 59,4% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2023, Công ty Thủy điện Hủa Na đặt kế hoạch tổng doanh thu 733,47 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 153,31 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, Thủy điện Hủa Na đã hoàn thành 154,4% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, trong năm 2022, khi điều kiện thuỷ văn thuận lợi, Công ty báo cáo doanh thu đạt 1.175,59 tỷ đồng, tăng 70,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 583,5 tỷ đồng, tăng 344,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 38,3%, tăng lên tới 60,2%.

Như vậy, sau năm 2022 lợi nhuận tăng đột biến, bước sang năm 2023, lợi nhuận của Thủy điện Hủa Na đã giảm mạnh trở lại.

Doanh nghiệp một dự án thiếu câu chuyện dài hạn

Trước đó, 235,2 triệu cổ phiếu HNA đã chính thức chào sàn HoSE ngày 12/1/2024. Trong đó, tính tới 31/12/2023, cơ cấu cổ đông của Thủy điện Hủa Na bao gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã POW - sàn HoSE) sở hữu 80,72% vốn điều lệ; Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á sở hữu 4,91% vốn điều lệ; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội sở hữu 4,46% vốn điều lệ; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam sở hữu 3,71% vốn điều lệ; còn lại 6,2% vốn điều lệ thuộc về cổ đông khác.

Về ngành nghề kinh doanh, Công ty Thủy điện Hủa Na kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. Trong đó, Công ty quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180 MW, bao gồm 2 tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu kwh và dự án nhà máy Thủy điện Hủa Na chính thức hoàn thành và sử dụng từ năm 2013 tới nay.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Thủy điện Hủa Na giảm 11,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 458,9 tỷ đồng, về 3.481,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 2.972,3 tỷ đồng, chiếm 85,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 350,9 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Thêm nữa, cũng tại thời điểm cuối năm 2023, tồn kho và tài sản dở dang dài hạn không đáng kể, lần lượt là 20,4 tỷ đồng và 37,9 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch phát triển giai đoạn năm 2023-2028, Công ty Thủy điện Hủa Na lên kế hoạch tập trung vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy thuỷ điện Hủa Na, đầu tư xây dựng thêm một đến hai nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ, dự án năng lượng tái tạo.

Trong đó, trước thềm niêm yết sàn HoSE ngày 12/1/2023, Công ty Thủy điện Hủa Na cho biết sẽ nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ, các dự án năng lượng tái tạo. Hiện nay, tập trung đánh giá Nhà máy thủy điện Nậm Nơn 20MW tại Nghệ An và Dự án thủy điện Sơn Trà 1D 12 MW ở Quảng Ngãi. Ngoài ra, công ty cũng nghiên cứu thực hiện dự án điện mặt trời ở lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Như vậy, ngoài dự án Thủy điện Hủa Na đã vận hành thương mại từ năm 2013 tới nay, Công ty đang thiếu dự án mới cụ thể để bổ sung vào câu chuyện tăng trưởng dài hạn, các kế hoạch đầu tư dự án mới cũng chưa cụ thể và chưa tiến hành xây dựng, vì vậy khi niêm yết thành công trên sàn HoSE trong đầu năm 2024, kết quả kinh doanh vẫn chủ yếu phụ thuộc vào duy nhất một dự án là nhà máy Thuỷ điện Hủa Na.

Ngoài ra, đối với Thủy điện Hủa Na, Công ty đang tồn tại một số nội dung trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm vướng mắc 302,4ha đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm đang có rừng tự nhiên đã giao đất sản xuất cho người dân tại các điểm tái định cư ngoài thực địa nhưng phải thu hồi lại; 129 hộ dân còn lại chưa nhận đất ruộng lúa nước để sản xuất; và cuối cùng công tác bồi thường xử lý chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến đang thực hiện.

Những vướng mắc này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, mặc dù Dự án Nhà máy Thuỷ điện Hủa Na đã đi vào vận hành thương mại từ năm 2013 tới nay.

Tác giả: Duy Bắc

Nguồn tin: baodautu.vn