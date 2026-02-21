Pháo nổ khiến người phụ nữ mất thị lực vĩnh viễn

Chỉ trong 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) đã tiếp nhận liên tiếp nhiều ca chấn thương mắt nặng do pháo nổ, không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Mắt bị tổn thương do pháo nổ. Ảnh: Nguyên Hà

Theo bác sĩ, người bệnh nhập viện trong tình trạng rách giác mạc, thủng hoặc vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây đều là tổn thương nặng, có thể để lại di chứng lâu dài, thậm chí không thể phục hồi.

Điển hình là trường hợp một phụ nữ 48 tuổi (ở Hà Tĩnh) đang đi chúc Tết thì bị pháo bắn trúng mắt. Bệnh nhân mất toàn bộ nhãn cầu, tổn thương nghiêm trọng mi trên và mi dưới, nhiều dị vật trong hốc mắt, xoang kèm chấn thương sọ não, vỡ xương thành ổ mắt. Thị lực không thể cứu vãn. Ca bệnh được hội chẩn toàn viện, phẫu thuật với sự phối hợp của bác sĩ mắt, tai mũi họng và phẫu thuật thần kinh.

Nam bệnh nhân 45 tuổi (ở Hải Phòng) bị tổn thương cả hai mắt khi đốt pháo. Dị vật xuyên giác mạc, củng mạc, kèm chấn thương sọ não và xuất huyết dưới màng cứng khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng. Bệnh nhân đã được cấp cứu chấn thương sọ não và phẫu thuật lấy dị vật.

Một trường hợp khác là bé trai 10 tuổi (ở Hà Nội) nhặt pháo sót lại ngoài sân, giấu gia đình mang ra đốt. Pháo nổ khiến trẻ bị xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng thị lực nặng nề. Sau hai ngày điều trị, các bệnh nhân tạm ổn định nhưng tiên lượng thị lực còn dè dặt.

Bác sĩ chuyên khoa mắt, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người bệnh

Các bác sĩ cho biết khi phát nổ, pháo tạo áp lực lớn, mảnh vỡ kim loại bay với tốc độ cao kèm tia lửa và nhiệt độ cao. Chỉ trong tích tắc, nhãn cầu có thể bị xuyên thủng. Với cấu trúc mỏng manh, mắt gần như không có khả năng tự bảo vệ trước dạng chấn thương này. Trẻ em là nhóm nguy cơ cao do tò mò, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý nguy hiểm.

Nhiều người cũng chủ quan khi cho rằng pháo nhỏ hoặc pháo tự chế ít nguy hiểm; thậm chí để trẻ tự châm pháo, nhặt pháo chưa nổ hết hoặc đốt trong không gian hẹp, gần khu dân cư. Theo bác sĩ, mọi loại pháo đều tiềm ẩn nguy cơ sát thương cao, đặc biệt với mắt.

Bác sĩ khuyến cáo khi xảy ra tai nạn mắt do pháo, nạn nhân không dụi mắt, không tự ý lấy dị vật, không nhỏ thuốc tùy tiện. Cần che mắt bằng gạc sạch và đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất.

"Thời gian vàng" xử trí chấn thương nhãn cầu chỉ tính bằng giờ, can thiệp càng sớm cơ hội bảo tồn thị lực càng cao.

Những ngày đầu năm mới, tình trạng đốt pháo vẫn xuất hiện tại một số khu dân cư, thậm chí có dấu hiệu sử dụng pháo tự chế.

Chuyên gia kiến nghị tăng cường truyền thông cảnh báo nguy cơ tai nạn do pháo nổ trước và trong dịp Tết, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, nhà trường và gia đình trong giám sát, giáo dục trẻ em về tai nạn do pháo.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động