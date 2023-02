3 người bị bắt cùng 9 bộ da hổ

Ngày 13-2, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã".

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, Công an huyện Diễn Châu phát hiện tại xã Diễn Lâm có một số đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán các sản phẩm động vật hoang dã trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Xác định tính chất phức tạp và nghiêm trọng, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: V.Hậu

Sau nhiều ngày theo dõi, Công an huyện Diễn Châu đã phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng gồm: Trương Sỹ Hải (SN 1970), Vũ Văn Thương (SN 1990), cùng trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An; Lê Tuấn Minh (SN 1976), trú tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Tang vật thu giữ gồm 9 bộ da hổ, 1 cặp sừng trâu rừng. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

