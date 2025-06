3 hiện tượng và 5 cách thiết lập phong thủy giúp thu hút tài lộc

3 hiện tượng trong cuộc sống "thu hút" vật chất, của cải

Chim én làm tổ trên mái hiên

Chim én là loài chim theo mùa, chúng chọn những nơi khác nhau để sống tùy theo khí hậu. Mùa xuân chim én thường bay về phương Nam, được mệnh danh là loài chim may mắn. Nếu chúng xây tổ trên mái hiên, điều đó có nghĩa là vận may của gia đình sẽ được cải thiện và sự giàu có sẽ tốt hơn.

Ảnh minh họa

Một vị khách quý đến thăm nhà

Khách quý là người có địa vị nhất định trong xã hội. Nếu đột nhiên đến thăm nhà bạn, điều đó có nghĩa là vận may của gia đình đang bắt đầu cải thiện. Bởi vì khách quý có nghĩa là người cao quý, nó là biểu tượng của sự may mắn và phước lành. Sự xuất hiện của người cao quý mang lại may mắn, khiến gia đình trở nên thịnh vượng, hạnh phúc và tự nhiên cải thiện tài sản cho gia chủ.

Mơ thấy một người mà bạn đã lâu không gặp

Giấc mơ là sự phản ánh của thực tế, nhưng ngược lại. Khi một người mà bạn đã lâu không gặp xuất hiện trong giấc mơ, giấc mơ này hoặc là "hạnh phúc hoặc giàu có". Cho dù người này vẫn còn sống hay không, nó tượng trưng cho việc người bạn ấy đang đến thăm với sự giàu có. Những người có giấc mơ như vậy có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách hợp tác, hoặc họ sẽ được đánh giá cao trong lĩnh vực nghề nghiệp và đem may mắn, tài lộc đến.

5 cách thiết lập phong thủy trong phòng ngủ để "thu hút" tài lộc

Phòng ngủ nên có kích thước vừa phải

Kích thước phòng ngủ không nên quá lớn hoặc quá nhỏ. Nếu phòng quá lớn, linh khí của người đó sẽ không đủ để áp chế linh khí của phòng ngủ, điều này sẽ dẫn đến việc sinh ra năng lượng tiêu cực và phá hủy tài sản của gia chủ. Nếu phòng ngủ quá nhỏ, tài sản tích lũy sẽ không nhiều, và không phát huy tác dụng tăng tài sản. Do đó, kích thước phòng ngủ nên vừa phải và không gian bên ngoài giường không được vượt quá không gian của giường.

Ảnh minh họa

Chú ý đến vị trí đặt giường

Vị trí đặt giường trong phòng ngủ phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Tốt nhất là đặt đầu giường dựa vào tường, tức là có người hỗ trợ. Như vậy sự nghiệp và tài lộc của một người có thể phát triển mà không bị cản trở. Ngoài ra, giường không nên hướng về phía cửa, dễ sinh ra tà khí và phá hoại tài lộc. Đồng thời, không nên để quá gần cửa sổ để tránh ánh sáng mặt trời phá vỡ sự cân bằng âm dương của giường.

Đặt một cây may mắn dưới cửa sổ

Cây kim tiền có tác dụng nhất định trong việc thu hút tài lộc và xua đuổi tà ma. Đặt cây kim tiền trong phòng ngủ không chỉ có thể làm xanh và thanh lọc không khí trong nhà mà còn có thể tích lũy thêm tài lộc trong phòng ngủ. Cây kim tiền dưới cửa sổ có thể thu hút tài lộc từ thế giới bên ngoài, khiến tài lộc trong phòng ngủ tập trung hơn, từ đó tăng cường tài lộc cho con người. Đồng thời, cũng có thể chống lại tà khí từ thế giới bên ngoài và giảm thiểu thiệt hại cho con người.

Chọn màu sắc phù hợp cho phòng ngủ

Màu sắc của phòng ngủ quyết định phong cách chung của phòng ngủ nên cũng sẽ ảnh hưởng đến vận may và khí chất của phòng ngủ. Do đó, phòng ngủ có thể được cải thiện hay không phụ thuộc phần lớn vào việc lựa chọn màu sắc. Nhìn chung, màu cam và vàng là phù hợp cho phòng ngủ bởi tượng trưng cho sự may mắn. Ngoài ra, màu vàng tượng trưng cho tiền bạc. Phòng ngủ có màu cam và vàng làm màu chủ đạo thường có vận may.

Tủ đầu giường nên được sắp xếp theo cặp

Nếu muốn kiếm tiền, bạn cũng có thể dùng tủ đầu giường để tích lũy tài lộc. Tuy nhiên, tủ đầu giường phải chắc chắn, bốn góc phải cân đối, không nghiêng như vậy mới đảm bảo tích lũy tài lộc được ổn định, tránh thất thoát tài chính.

Ngoài ra, theo nguyên lý Âm Dương, tủ đầu giường nên được đặt số lượng chẵn ở hai bên giường, mỗi tủ đầu giường nên đặt một chiếc đèn nhỏ, không chỉ có thể thúc đẩy mối quan hệ vợ chồng mà còn kích thích tài lộc.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn