3 giây kinh hoàng trước cửa nhà: Nam thanh niên chạy xe với tốc độ "xé gió" lao sượt qua cháu bé khiến cả gia đình đứng tim

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ va chạm giao thông kinh hoàng khiến nhiều người không khỏi thót tim. Sự việc được camera an ninh ghi lại được vào ngày 2/11 vừa qua.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, sự việc xảy ra trước cửa một ngôi nhà nằm ven đường. Thời điểm đó, một bé gái khoảng 2–3 tuổi đang cầm chổi quét sân trước cửa. Ngay cạnh, một người phụ nữ được cho là người thân của cháu bé đang lúi húi dắt chiếc xe đạp điện ra ngoài đường để di chuyển.

Bất ngờ, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, lao thẳng từ lòng đường lên vỉa hè và tông trực diện vào người phụ nữ cùng chiếc xe đạp điện. Cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã nhào ra đường trong đau đớn, đồ đạc văng tứ tung.

Rất may, chiếc xe máy chỉ sượt qua người cháu bé khiến em ngã xuống đất nhưng không bị thương nặng. Dù thoát nạn, bé gái vẫn vô cùng hoảng sợ, bật khóc nức nở. Nghe tiếng động lớn, người thân trong nhà lập tức chạy ra kiểm tra tình hình, hỗ trợ những người bị nạn và nhanh chóng ôm cháu bé lên kiếm tra thương thế và vỗ về.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Đa số cộng đồng mạng bày tỏ phẫn nộ trước hành vi lái xe ẩu, coi thường tính mạng người khác của nam thanh niên.

“Chạy như vậy là quá nguy hiểm. Chỉ chậm một giây nữa là cháu bé không còn cơ hội sống,” một tài khoản bình luận.

“May mắn quá, nhìn mà rợn người. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi lái xe liều lĩnh thế này,” người khác viết.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh đây là lời cảnh báo mạnh mẽ về ý thức tham gia giao thông, nhất là ở các khu dân cư, nơi có trẻ nhỏ chơi đùa trước cửa nhà.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể nơi xảy ra vụ việc, song cộng đồng mạng đang đề nghị cơ quan chức năng xác minh, truy tìm người điều khiển xe máy để xử lý theo quy định.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn