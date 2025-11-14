102 cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ bị treo giò vì scandal cá cược

LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra án kỷ luật nặng cho 102 cầu thủ cá độ

Trong số 102 cầu thủ bị cấm, 25 người thi đấu ở Super Lig (giải VĐQG) và 77 người ở giải hạng nhất. Thời hạn cấm thi đấu kéo dài từ 45 ngày đến một năm tùy mức độ vi phạm. Eren Elmali, hậu vệ thuộc biên chế CLB Galatasaray và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, nhận án treo 45 ngày. Đồng đội của anh ở Galatasaray và tuyển U21 Thổ Nhĩ Kỳ, trung vệ Metehan Baltaci, bị cấm 9 tháng.



Elmali thừa nhận trên Instagram rằng anh từng cá cược một trận đấu khoảng 5 năm trước, trận đấu không liên quan đến đội bóng hiện tại. Anh chỉ mới gia nhập Galatasaray trong năm nay.

Cuộc điều tra của TFF đã mở rộng, với hơn 1.000 cầu thủ bị đưa ra trước Ban Kỷ luật Chuyên nghiệp của liên đoàn. Trong khi Super Lig – giải đấu mà CLB Galatasaray đang dẫn đầu và giải hạng nhất tiếp tục diễn ra, các giải hạng ba và hạng tư bị tạm ngừng trong vòng hai tuần.

Chủ tịch Liên đoàn Ibrahim Haciosmanoglu khẳng định sẽ không khoan nhượng với tham nhũng và hành vi phi đạo đức trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi lên nắm quyền cách đây 16 tháng với cam kết nâng tầm bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ không nhân nhượng trong cuộc chiến bảo vệ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ khỏi scandal, suy thoái và các mối quan hệ hối lộ."

Quyết định đình chỉ 102 cầu thủ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng, TFF đang quyết tâm làm trong sạch bóng đá nước nhà, bảo vệ uy tín các giải đấu và củng cố niềm tin của người hâm mộ.

