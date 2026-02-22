Sốc: Giả đại gia lừa cả nghìn người, quan hệ t.ình d.ục hàng trăm phụ nữ

Ngày 19/2, thông tin từ Công an phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trương Nhật Phương (SN 1992) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng nói, bị can này từng có một tiền án về cùng tội danh.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/2, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị L.T.D.O (ngụ phường Tân Sơn Nhất) trình báo về việc bị trộm một điện thoại iPhone 16.

Trước đó, giữa tháng 1, chị O. có hẹn hò qua mạng với một người đàn ông không rõ lai lịch, tự xưng là Hùng đang kinh doanh bất động sản. Ngày 2/2, cả hai hẹn gặp nhau tại một khách sạn trên địa bàn phường Gò Vấp. Sau khi quan hệ tình dục xong, chị O. đi tắm, lúc trở ra thì phát hiện người tình đã "biến mất" cùng chiếc điện thoại di động của chị. Biết mình bị lừa, nạn nhân đến Cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Đối tượng Trương Nhật Phương (bên phải) tại Cơ quan Công an.

Nhận tin báo, Công an phường Gò Vấp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương vào cuộc đấu tranh làm rõ. Camera an ninh cho thấy, sau khi rời khỏi khách sạn, đối tượng tẩu thoát bằng cách chạy bộ.

Từ các dấu vết ban đầu, Công an nhận định nghi phạm là Trương Nhật Phương, sống lang thang tại các quán net ở quận 12 và Gò Vấp cũ. Phương đã rời khỏi TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội trong ngày 4/2. Nhận định Phương sẽ vào lại TP Hồ Chí Minh, các trinh sát bám trụ tại các quán internet chờ đợi. Đến 1h50 ngày 12/2, Phương bị Công an bắt giữ tại một quán internet trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp. Ban đầu, Phương quanh co nhưng bằng các chứng cứ cụ thể, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Phương khai đã bán điện thoại của chị O. cho một người không rõ lai lịch tại Hà Nội với giá 14 triệu đồng.

Tại Cơ quan Công an, Trương Nhật Phương khai quê ở tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) và từng là học sinh phổ thông trường chuyên. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Phương ở lại TP Hồ Chí Minh mong tìm một công việc ổn định, nhưng rất mê chơi game tại các quán net...

Năm 2020, sau khi lừa được một người phụ nữ và lấy được điện thoại, Phương cho rằng việc giả vờ yêu đương rồi chiếm đoạt tài sản là vô cùng dễ dàng nên lên kế hoạch để thực hiện hành vi trộm cắp. Cụ thể, Phương khai thường xuyên sử dụng các ứng dụng chat như Viber, Instagram hoặc các app kết bạn và hẹn hò như Tinder, Bumble… nên biết có nhiều phụ nữ muốn kết bạn, đặc biệt là sinh viên.

Nắm bắt nhu cầu này, từ năm 2020, Phương vào vai quản lý tổ chức sự kiện và cần các bạn nữ có ngoại hình tham gia. Khi có người đồng ý tham gia, Phương sẽ đưa vào các nhóm có nhiều thành viên để tư vấn. Thực chất các thành viên trên đều là các tài khoản ảo do Phương tự tạo để tương tác, dẫn dụ.

Các thành viên tham gia được tư vấn nhiều gói dịch vụ, nhưng chốt lại phương án cuối cùng sẽ làm "sugar baby" để được nhận số tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng sau 4 đến 6 lần quan hệ tình dục. Người mà các cô gái trẻ phục vụ không ai khác, cũng chính là Phương. Đặc biệt, các cô gái được yêu cầu phải phục vụ nhiệt tình ngay trong lần đầu gặp để duy trì quan hệ, cho đến khi đủ 4 - 6 lần thì mới được nhận tiền.

Khi gặp mặt, Phương giả là người thành đạt nhưng thiếu thốn tình cảm, khi quan hệ tình dục thì Phương ghi clip lại. Do muốn duy trì mối quan hệ đến lúc nhận tiền nên các cô gái cho Phương ghi hình. Khi có được các clip nhạy cảm, Phương dùng đó để yêu cầu các cô gái đến khách sạn để tiếp tục quan hệ tình dục cho đến khi ra tay trộm cắp tài sản, bỏ trốn.

Phương khai nhận, từ năm 2020 đến nay, Phương nhắn tin với khoảng 1.200 người và quan hệ tình dục với hàng trăm người và không nhớ rõ số tài sản đã chiếm đoạt được. Tại thời điểm bị bắt giữ, Phương đang giữ 7 chiếc điện thoại di động là tài sản trộm cắp của các nạn nhân, chưa kịp tiêu thụ.

Năm 2022, Phương từng bị tuyên án 2 năm 3 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2024, chấp hành án xong, Phương tiếp tục thực hiện cách thức này.

Nhận định ban đầu, số nạn nhân của đối tượng này có thể rất lớn tại nhiều địa bàn trên cả nước nên Công an phường Gò Vấp đề nghị ai là nạn nhân của Trương Nhật Phương cần liên hệ qua số điện thoại 02838942596 hoặc số điện thoại 0913833339 gặp điều tra viên Trần Việt Anh để cung cấp thông tin điều tra.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn