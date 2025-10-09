2 trường quốc tế tại Jakarta (Indonesia) bị dọa đánh bom

Cảnh sát Nam Tangerang và đội xử lý bom Mobil Brigade (Jihandak), thuộc Cảnh sát Đô thị Jakarta, đã tiến hành rà soát an ninh tại Trường Nanyang, Tangerang và Trường Liên văn hóa Mentari ở Pondok Aren.

Hàng chục cảnh sát vũ trang đã lục soát khuôn viên trường, bao gồm các lớp học, không gian hoạt động và bãi đậu xe. Trong quá trình kiểm tra, các hoạt động giảng dạy và học tập tại cả hai trường đã tạm thời bị đình chỉ như một biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên trong trường.

Các thành viên đội rà phá bom mìn rà soát vật liệu nổ tại Trường Liên văn hóa Mentari ở Nam Tangerang, Banten. Ảnh: Antara

Theo cảnh sát trưởng Nam Tangerang Victor Inkiriwang, việc rà soát được tiến hành như một phần của quy trình tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn và trấn an người dân. Đội xử lý bom không tìm thấy vật dụng đáng ngờ nào liên quan đến các mối đe dọa.

Cảnh sát cho biết các trường đã nhận được những lời đe dọa qua email và WhatsApp. Một tin nhắn WhatsApp, được truy xuất từ ​​một số điện thoại tại Nigeria, yêu cầu 30.000 USD tiền bitcoin và đe dọa về việc đánh bom trong vòng 45 phút nếu không trả tiền chuộc. Người gửi là một cá nhân không rõ danh tính và các tin nhắn này cấu thành một âm mưu khủng bố hình sự và tống tiền.

Các nhà điều tra đã mở một cuộc điều tra chung, phối hợp với đơn vị tội phạm mạng của Cảnh sát Jakarta để truy tìm nguồn gốc của các tin nhắn và xác định thủ phạm. Cảnh sát cũng đang điều tra mối liên hệ có thể giữa hai vụ việc.

Mặc dù không phát hiện các thiết bị đáng ngờ nào tại các địa điểm, nhưng cảnh sát Jakarta đang thắt chặt an ninh tại các trường quốc tế, tăng cường tuần tra để trấn an phụ huynh và học sinh, đồng thời đảm bảo các hoạt động học tập vẫn diễn ra bình thường.

Tác giả: Phạm Hà

Nguồn tin: vov.vn