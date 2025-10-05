Vụ sập trường học tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng gấp đôi

Người thân của các nạn nhân trong vụ sập trường nội trú Hồi giáo ở Indonesia không kìm được cảm xúc khi tập trung để nghe tin tức ngày 30-9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 5-10, nhà chức trách Indonesia thông báo số học sinh được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ sập trường nội trú Hồi giáo ở nước này hồi đầu tuần là 36 người, tăng hơn gấp đôi so với con số 16 của một ngày trước đó.

Các nỗ lực tìm kiếm 27 học sinh khác vẫn đang được tiến hành dù hy vọng sống sót là rất nhỏ. Cần cẩu đã được huy động để đào bới các đống đổ nát, trong khi các nỗ lực tìm kiếm và sơ tán đã hoàn thành 60%.

Nhà chức trách dự kiến sẽ dọn sạch khu vực xảy ra thiên tai và kết thúc tìm kiếm vào đầu tuần tới.

Trường Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, tỉnh Đông Java, bị sập hồi đầu tuần này, đè lên hàng trăm học sinh đang trong buổi cầu nguyện buổi chiều. Nguyên nhân được cho là do nền móng của trường không thể chịu được việc xây dựng đang diễn ra ở các tầng trên.

Hôm 3-10, lực lượng cứu hộ đã được phụ huynh cho phép sử dụng thiết bị hạng nặng sau khi không tìm thấy dấu hiệu của sự sống trong các nỗ lực trước đó.

Đội cứu hộ sau đó đã đào xuyên qua đống đổ nát của tòa nhà, gọi tên các học sinh mất tích và sử dụng cảm biến để phát hiện bất kỳ chuyển động nào. Tuy nhiên, họ không tìm thấy dấu hiệu của sự sống.

Al Khoziny là một trường nội trú Hồi giáo, hay còn được người dân địa phương gọi là pesantren.

Theo dữ liệu của Bộ Tôn giáo Indonesia, quốc gia có dân số Hồi giáo đông nhất thế giới này có khoảng 42.000 pesantren phục vụ cho 7 triệu học sinh.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn