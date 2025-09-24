Hơn 6.000 trẻ ngộ độc trong chương trình bữa ăn miễn phí ở Indonesia

Bữa ăn miễn phí tại trường học được Chính phủ Indonesia triển khai từ tháng 1/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, các tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi Chính phủ Indonesia tạm thời dừng chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học. Lời kêu gọi được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất từ trước đến nay, khiến 500 trẻ em nước này phải nhập viện.

Chương trình trị giá 10 tỷ USD này được triển khai từ tháng 1/2025, đã cung cấp bữa ăn cho hơn 20 triệu người và dự kiến sẽ mở rộng quy mô để phục vụ 83 triệu phụ nữ và trẻ em vào cuối năm. Tuy nhiên, chương trình đã vấp phải nhiều vấn đề về khâu cung ứng và chế biến.

Theo ông Ubaid Matraji, người đứng đầu Mạng lưới Giám sát Giáo dục (JPPI), 6.452 học sinh toàn quốc được ghi nhận bị ngộ độc thực phẩm, cho thấy một "thất bại mang tính hệ thống". Ông nhấn mạnh chính phủ cần tạm dừng chương trình để thiết lập một cơ chế giám sát chặt chẽ hơn.

Tại phiên điều trần, đại diện của 6 tổ chức phi chính phủ, bao gồm Trung tâm Sáng kiến Phát triển Chiến lược Indonesia (CISDI) và Phong trào Sức khỏe Mẹ và Trẻ em, đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Ông Iqbal Hafizon, nhà phân tích của CISDI, cho biết chính phủ vẫn chưa có một cơ chế rõ ràng để đánh giá và ngăn chặn các vụ ngộ độc tại các bếp ăn.

Các tổ chức này cũng kêu gọi Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện chương trình, cần quan tâm hơn đến giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Họ chỉ ra rằng phần lớn thực đơn vẫn sử dụng các sản phẩm siêu chế biến, không có lợi cho sức khỏe và có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm.

Tiến sĩ Tan Shot Yen từ Phong trào Sức khỏe Mẹ và Trẻ em cho biết tổ chức của bà đề xuất đình chỉ chương trình tại những bếp ăn từng xảy ra ngộ độc.

Đáp lại những đề xuất này, ông Charles Honoris, Phó chủ tịch ủy ban, cam kết sẽ chuyển ý kiến đến Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia, nhưng khẳng định đây là một chương trình chiến lược và sẽ tiếp tục được triển khai. Ngân sách dành cho chương trình dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong năm tới.

Trong cuộc họp báo ngày 22/9, ông Dadan Hindayana, người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia, không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc tạm dừng chương trình.

Ông bày tỏ sự tiếc nuối về các trường hợp ngộ độc và cho biết trong số 1 tỷ khẩu phần đã phục vụ, có 4.711 trường hợp nghi ngờ ngộ độc và chính phủ sẽ tiến hành điều tra.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn